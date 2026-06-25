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Resumen: Medellín activó atención psicosocial para venezolanos afectados por la emergencia en su país y puso a disposición de Venezuela capacidades técnicas para apoyar la respuesta al desastre.

Venezolanos en Medellín recibirán atención psicosocial por crisis en su país

La Alcaldía de Medellín anunció la activación de una ruta de acompañamiento psicosocial para los venezolanos residentes en la ciudad que puedan verse afectados por la emergencia registrada recientemente en el vecino país.

La medida busca brindar apoyo emocional y orientación a quienes enfrentan la incertidumbre por la situación de familiares y comunidades de origen.

La atención será prestada a través del Centro Intégrate, ubicado en el barrio Prado, donde los venezolanos podrán acceder a servicios de contención emocional, orientación institucional y acompañamiento especializado ante las afectaciones derivadas de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.

Además de la atención social, Medellín puso a disposición de las autoridades venezolanas su experiencia en gestión del riesgo de desastres.

El alcalde Federico Gutiérrez informó que la ciudad está lista para compartir metodologías, herramientas tecnológicas y capacidades técnicas que permitan apoyar la evaluación de daños, la identificación de necesidades prioritarias y la recuperación de las zonas afectadas.

Según explicó el mandatario, la ciudad ofrecerá el conocimiento acumulado por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), incluyendo sistemas de análisis de afectaciones, evaluación de la seguridad de edificaciones y mecanismos para agilizar la toma de decisiones en escenarios de emergencia.

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La alcaldía también invitó a la ciudadanía a respaldar las acciones humanitarias lideradas por la Cruz Roja Colombiana mediante donaciones económicas destinadas a atender las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas.

Asimismo, las personas que hayan perdido contacto con familiares en Venezuela podrán acceder a los canales de Restablecimiento de Contactos Familiares habilitados por la organización humanitaria.

Actualmente, Medellín alberga cerca de 243.600 venezolanos, consolidándose como uno de los principales territorios de acogida para esta población en Colombia.

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