¡Ya casi despega! Empezaron las pruebas del TransMiCable de San Cristóbal

Resumen: El TransMiCable de San Cristóbal alcanzó un avance del 83% y realizó su primera prueba de cabina. Reducirá viajes de 35 a 10 minutos en el sur de Bogotá.

Bogotá vivió este lunes 2 de febrero un hito histórico para la movilidad del suroriente. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) realizó con éxito la primera prueba de una cabina del nuevo TransMiCable de San Cristóbal, un proyecto que ya muestra un impresionante avance del 83,65%.

La escena de la cabina desplazándose por el cableado emocionó a los habitantes de la localidad, quienes pasaron de ver un avance del apenas 5,5% en enero de 2024 a tener hoy las 21 torres completamente izadas y el sistema electromecánico en fase final.

Este nuevo medio de transporte redefinirá la vida de miles de familias. Con una longitud de 2,87 kilómetros, el sistema conectará las estaciones 20 de Julio, La Victoria y Senderos de Altamira.

El impacto en la calidad de vida será inmediato: un recorrido que hoy tarda 35 minutos en bus se reducirá a tan solo 10 minutos, lo que representa un ahorro del 72% en tiempo de viaje.

El sistema operará con 148 cabinas, de las cuales 144 ya se encuentran en suelo colombiano, listas para transportar a 4.000 pasajeros por hora en cada sentido, consolidando el segundo avance tecnológico de este tipo en la ciudad tras el éxito del cable en Ciudad Bolívar.

Lea también: Ministro Germán Ávila asume funciones presidenciales por viaje de Petro a EE.UU.

La estación 20 de Julio registra un 79% de ejecución y ya cuenta con el puente peatonal que conectará con los alimentadores. La Victoria, por su parte, ya tiene terminada su estructura de tres niveles y la cubierta instalada.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Finalmente, Senderos de Altamira, alcanza el 80% de avance, con los rieles de parqueo de cabinas totalmente montados.

La obra no solo es cemento, pues incluye la siembra de 77 nuevos árboles y 14.000 metros cuadrados de zonas verdes que embellecerán el entorno.

La construcción también ha sido un motor de empleo local, ya que el 63% de la mano de obra calificada pertenece a la misma localidad de San Cristóbal.

Con este nivel de avance, se espera que en los próximos meses los bogotanos puedan disfrutar de una vista privilegiada y un transporte digno, dejando atrás los trancones y las dificultades de acceso en las partes más altas del suroriente.

Más noticias de Bogotá