Ministro Germán Ávila asume funciones presidenciales por viaje de Petro a EE.UU.

Resumen: Germán Ávila asume funciones presidenciales del 1 al 5 de febrero por viaje de Petro a EE. UU. Es la tercera vez que el ministro de Hacienda queda a cargo del país.

Mientras el presidente Gustavo Petro cumple su decisiva agenda en los Estados Unidos, las riendas de Colombia han quedado oficialmente en manos del ministro de Hacienda, Germán Ávila.

El funcionario fue nombrado como delegatario de funciones presidenciales mediante el decreto 0084 de 2026, lo que le permite ejercer la jefatura de Gobierno bajo su propia responsabilidad hasta el próximo jueves 5 de febrero, fecha en la que se tiene previsto el retorno del mandatario tras su encuentro con Donald Trump.

El encargo de Ávila, que comenzó a regir desde el pasado domingo, se sustenta en el artículo 196 de la Constitución Política. Esta norma exige que, ante la ausencia del presidente por viajes al extranjero, un ministro del mismo movimiento político asuma el mando temporal.

En esta ocasión, el ministro de Hacienda actuará como delegatario con plenas facultades constitucionales y legales, asegurando que la operatividad del Estado no se detenga mientras Petro adelanta diálogos estratégicos en Washington sobre seguridad y cooperación bilateral.

Esta es la tercera oportunidad en la que Germán Ávila asume este rol de alta confianza. La primera vez ocurrió en marzo de 2025, durante una visita oficial a Panamá, y la segunda en septiembre del mismo año, cuando Petro viajó a Nueva York para la Asamblea General de la ONU.

El hecho de que sea nuevamente el jefe de la cartera económica quien actúe como delegatario refuerza su posición como uno de los pilares más sólidos del gabinete actual, especialmente en momentos de tensión fiscal y política internacional.

