Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Este domingo 1 de marzo el Túnel de Oriente tendrá tránsito unidireccional en sentido Rionegro–Medellín y habrá ciclovía en la vía Las Palmas.

Habrá tránsito en un solo sentido en el Túnel de Oriente y ciclovía en Las Palmas este domingo

La Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia anunció ajustes en la movilidad para este domingo 1 de marzo con el objetivo de facilitar la circulación y garantizar la seguridad de los usuarios en los principales corredores viales del departamento.

De acuerdo con la entidad, el Túnel de Oriente operará con tránsito unidireccional entre las 5:00 p.m. y las 9:00 p.m., en sentido Rionegro–Medellín.

La medida busca agilizar el retorno de viajeros hacia el Valle de Aburrá, por lo que se recomienda a los conductores programar sus desplazamientos con anticipación.

Lea también: ¡No aceptó cargos! A la cárcel sujeto que habría asesinado a su pareja frente a sus hijas en Bogotá

Asimismo, la vía Las Palmas contará con ciclovía durante la mañana. Entre las 5:30 a.m. y las 12:00 del mediodía, la circulación vehicular estará habilitada en un solo carril, permitiendo el uso seguro de este corredor por parte de ciclistas y deportistas.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Las autoridades también recordaron que continúa vigente la restricción para vehículos con peso superior a 17 toneladas en el Puente Iglesias.

Los camiones de carga pesada deberán utilizar la ruta alterna Medellín–Bolombolo–Santa Fe de Antioquia–La Pintada.

Finalmente, la Secretaría hizo un llamado a los conductores a manejar con precaución, respetar las señales de tránsito y atender las indicaciones del personal vial, con el fin de evitar contratiempos y garantizar una jornada segura para todos los usuarios de estas vías estratégicas del departamento.

Más noticias de Medellín