Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Habrá tránsito en un solo sentido en el Túnel de Oriente y ciclovía en Las Palmas este domingo

    Autoridades anuncian cambios viales en el Túnel de Oriente y ciclovía en la vía Las Palmas durante este fin de semana.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Habrá tránsito en un solo sentido en el Túnel de Oriente y ciclovía en Las Palmas este domingo
    Foto de cortesía.
    Habrá tránsito en un solo sentido en el Túnel de Oriente y ciclovía en Las Palmas este domingo

    Resumen: Este domingo 1 de marzo el Túnel de Oriente tendrá tránsito unidireccional en sentido Rionegro–Medellín y habrá ciclovía en la vía Las Palmas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia anunció ajustes en la movilidad para este domingo 1 de marzo con el objetivo de facilitar la circulación y garantizar la seguridad de los usuarios en los principales corredores viales del departamento.

    De acuerdo con la entidad, el Túnel de Oriente operará con tránsito unidireccional entre las 5:00 p.m. y las 9:00 p.m., en sentido Rionegro–Medellín.

    La medida busca agilizar el retorno de viajeros hacia el Valle de Aburrá, por lo que se recomienda a los conductores programar sus desplazamientos con anticipación.

    Lea también: ¡No aceptó cargos! A la cárcel sujeto que habría asesinado a su pareja frente a sus hijas en Bogotá

    Asimismo, la vía Las Palmas contará con ciclovía durante la mañana. Entre las 5:30 a.m. y las 12:00 del mediodía, la circulación vehicular estará habilitada en un solo carril, permitiendo el uso seguro de este corredor por parte de ciclistas y deportistas.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Las autoridades también recordaron que continúa vigente la restricción para vehículos con peso superior a 17 toneladas en el Puente Iglesias.

    Los camiones de carga pesada deberán utilizar la ruta alterna Medellín–Bolombolo–Santa Fe de Antioquia–La Pintada.

    Finalmente, la Secretaría hizo un llamado a los conductores a manejar con precaución, respetar las señales de tránsito y atender las indicaciones del personal vial, con el fin de evitar contratiempos y garantizar una jornada segura para todos los usuarios de estas vías estratégicas del departamento.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.