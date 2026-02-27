Resumen: Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de asesinar a su pareja el pasado 22 de febrero en el barrio Sierra Morena, localidad de Ciudad Bolívar. Según la Fiscalía, el procesado habría interceptado a la mujer cuando caminaba por una vía pública junto a sus dos hijas menores y le disparó en varias ocasiones, causándole la muerte en el lugar. El hombre fue capturado en flagrancia por la Policía y posteriormente imputado por feminicidio agravado y porte ilegal de armas; sin embargo, no aceptó los cargos.

¡No aceptó cargos! A la cárcel sujeto que habría asesinado a su pareja frente a sus hijas en Bogotá

Un juez de control de garantías ordenó la reclusión en centro carcelario de un hombre señalado de asesinar a su pareja sentimental en hechos ocurridos en el sur de Bogotá, como medida preventiva mientras avanza el proceso penal en su contra.

La decisión se adoptó tras la presentación de los elementos materiales probatorios por parte de la Fiscalía General de la Nación, que vinculan al procesado con el ataque armado en el que perdió la vida la mujer el pasado 22 de febrero en el barrio Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar.

De acuerdo con la investigación adelantada por el ente acusador, la víctima se movilizaba por una vía pública junto a sus dos hijas menores de edad cuando fue interceptada por el hoy imputado. Según lo expuesto en audiencia, y sin que mediara discusión previa, el hombre habría accionado un arma de fuego en repetidas ocasiones en su contra.

Tras la agresión, la mujer fue auxiliada; sin embargo, las heridas que sufrió comprometieron órganos vitales y falleció en el lugar de los hechos. La situación fue atendida por uniformados de la Policía Nacional que acudieron al sitio tras recibir el reporte ciudadano.

El presunto responsable fue detenido en flagrancia por los policías que atendieron el caso. Posteriormente, un fiscal adscrito a la Unidad de Vida le formuló imputación por los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Durante las audiencias preliminares concentradas, la Fiscalía sustentó la solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, argumentando la gravedad de la conducta atribuida y las circunstancias en que ocurrieron los hechos. El procesado no aceptó los cargos imputados.

En el curso de la indagación también se conoció que la víctima habría sido sometida previamente a episodios de violencia física y psicológica, así como a amenazas de muerte que serían atribuibles al mismo hombre. Estos antecedentes fueron incorporados dentro del proceso judicial y expuestos ante el juez como parte del contexto de los hechos investigados.

Tras evaluar la solicitud del ente acusador y los elementos presentados en audiencia, el juez determinó imponer medida de aseguramiento intramural, al considerar que se cumplían los requisitos legales para restringir la libertad del imputado de manera preventiva mientras se adelanta la investigación y el eventual juicio.