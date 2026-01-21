Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8
    ¡Pilas! Tránsito lanza ultimátum a personas que tienen delicado trámite que podría traerle problemas legales

    Desde el Tránsito pusieron fecha máxima en febrero. El trámite es muy importante para evitarse dolores de cabeza a futuro.

    ¡Pilas! Tránsito lanza ultimátum a personas que tienen delicado trámite que podría traerle problemas legales

    Resumen: El director operativo de ENRUTA, Cristhián Londoño, advierte que el 6 de febrero es el plazo máximo e improrrogable para realizar el traspaso a persona indeterminada, un trámite vital para quienes vendieron su vehículo sin formalizar documentos y desconocen su paradero actual. Este proceso permite al titular desvincularse de responsabilidades legales y deudas tributarias generadas por terceros, por lo que se recomienda realizar la gestión con antelación a través de movilidadcali.com.co para evitar las congestiones de última hora.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El director operativo de ENRUTA, el ingeniero Cristhián Londoño, hizo un llamado urgente a los propietarios de vehículos que aún tienen trámites pendientes de propiedad en el tránsito para que aprovechen la última oportunidad de realizar el traspaso a persona indeterminada.

    La fecha límite definitiva es el próximo 6 de febrero. Londoño enfatizó que, bajo ninguna circunstancia, se volverá a extender este plazo, por lo que instó a los ciudadanos a realizar el proceso de forma oportuna para evitar las previsibles congestiones de última hora.

    ¿Qué es el traspaso a persona indeterminada?

    Este procedimiento es una herramienta legal diseñada para aquellos propietarios que, aunque figuran en el registro, ya no tienen la posesión física del vehículo y desconocen el paradero de la persona que lo está utilizando actualmente.

    Es común en situaciones donde el vehículo se vendió hace años sin formalizar los documentos o cuando se ha perdido el rastro del bien rodante tras un largo periodo de tiempo.

    Seguridad jurídica y fiscal

    Realizar este trámite no es solo una cuestión de orden documental, sino de blindaje legal. Al formalizar el traspaso a persona indeterminada, el titular original queda exento de:

    Responsabilidades jurídicas: Accidentes o usos indebidos del vehículo.

    Cargas fiscales: Impuestos y multas generadas por la omisión de quien compró el vehículo y no cumplió con su obligación de registrar el traspaso.

    ¿Dónde recibir asesoría?

    Para facilitar el proceso y evitar desplazamientos innecesarios, las autoridades han habilitado orientación personalizada a través del portal oficial: movilidadcali.com.co.

    ¡Pilas! Tránsito lanza ultimátum a personas que tienen delicado trámite que podría traerle problemas legales

