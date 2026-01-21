¡Pilas! Tránsito lanza ultimátum a personas que tienen delicado trámite que podría traerle problemas legales

Resumen: El director operativo de ENRUTA, Cristhián Londoño, advierte que el 6 de febrero es el plazo máximo e improrrogable para realizar el traspaso a persona indeterminada, un trámite vital para quienes vendieron su vehículo sin formalizar documentos y desconocen su paradero actual. Este proceso permite al titular desvincularse de responsabilidades legales y deudas tributarias generadas por terceros, por lo que se recomienda realizar la gestión con antelación a través de movilidadcali.com.co para evitar las congestiones de última hora.
El director operativo de ENRUTA, el ingeniero Cristhián Londoño, hizo un llamado urgente a los propietarios de vehículos que aún tienen trámites pendientes de propiedad en el tránsito para que aprovechen la última oportunidad de realizar el traspaso a persona indeterminada.
La fecha límite definitiva es el próximo 6 de febrero. Londoño enfatizó que, bajo ninguna circunstancia, se volverá a extender este plazo, por lo que instó a los ciudadanos a realizar el proceso de forma oportuna para evitar las previsibles congestiones de última hora.
¿Qué es el traspaso a persona indeterminada?
Este procedimiento es una herramienta legal diseñada para aquellos propietarios que, aunque figuran en el registro, ya no tienen la posesión física del vehículo y desconocen el paradero de la persona que lo está utilizando actualmente.
Le puede interesar: Mejoras nutricionales y calidad técnica: Medellín amplía cobertura del PAE
Es común en situaciones donde el vehículo se vendió hace años sin formalizar los documentos o cuando se ha perdido el rastro del bien rodante tras un largo periodo de tiempo.
Seguridad jurídica y fiscal
Realizar este trámite no es solo una cuestión de orden documental, sino de blindaje legal. Al formalizar el traspaso a persona indeterminada, el titular original queda exento de:
Responsabilidades jurídicas: Accidentes o usos indebidos del vehículo.
Cargas fiscales: Impuestos y multas generadas por la omisión de quien compró el vehículo y no cumplió con su obligación de registrar el traspaso.
¿Dónde recibir asesoría?
Para facilitar el proceso y evitar desplazamientos innecesarios, las autoridades han habilitado orientación personalizada a través del portal oficial: movilidadcali.com.co.
¡Pilas! Tránsito lanza ultimátum a personas que tienen delicado trámite que podría traerle problemas legales
Atención conductores
La figura de persona indeterminada cambia a partir del 6 de febrero de 2026.
Si tienes un vehículo registrado bajo esta condición, debes legalizar el trámite y poner el vehículo a tu nombre.#Asírecuperamoscali #MovilidadCali pic.twitter.com/NYfAjAVyqu
— Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) January 17, 2026
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios