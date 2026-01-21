Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Pilas! Tránsito lanza ultimátum a personas que tienen delicado trámite que podría traerle problemas legales

El director operativo de ENRUTA, el ingeniero Cristhián Londoño, hizo un llamado urgente a los propietarios de vehículos que aún tienen trámites pendientes de propiedad en el tránsito para que aprovechen la última oportunidad de realizar el traspaso a persona indeterminada.

La fecha límite definitiva es el próximo 6 de febrero. Londoño enfatizó que, bajo ninguna circunstancia, se volverá a extender este plazo, por lo que instó a los ciudadanos a realizar el proceso de forma oportuna para evitar las previsibles congestiones de última hora.

¿Qué es el traspaso a persona indeterminada?

Este procedimiento es una herramienta legal diseñada para aquellos propietarios que, aunque figuran en el registro, ya no tienen la posesión física del vehículo y desconocen el paradero de la persona que lo está utilizando actualmente.

Es común en situaciones donde el vehículo se vendió hace años sin formalizar los documentos o cuando se ha perdido el rastro del bien rodante tras un largo periodo de tiempo.

Seguridad jurídica y fiscal

Realizar este trámite no es solo una cuestión de orden documental, sino de blindaje legal. Al formalizar el traspaso a persona indeterminada, el titular original queda exento de:

Responsabilidades jurídicas: Accidentes o usos indebidos del vehículo.

Cargas fiscales: Impuestos y multas generadas por la omisión de quien compró el vehículo y no cumplió con su obligación de registrar el traspaso.

¿Dónde recibir asesoría?

Para facilitar el proceso y evitar desplazamientos innecesarios, las autoridades han habilitado orientación personalizada a través del portal oficial: movilidadcali.com.co.

