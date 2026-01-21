Mejoras nutricionales y calidad técnica: Medellín amplía cobertura del PAE

Resumen: Medellín garantiza la operación del PAE para 2026 con una meta de 256.000 beneficiarios. Conozca las novedades en nutrición y cobertura del programa.

La Alcaldía de Medellín despejó cualquier duda sobre el inicio de clases y confirmó que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) está plenamente garantizado para este 2026.

Con una meta ambiciosa de llegar a los 256.000 estudiantes beneficiados, la alcaldía busca superar las cifras récord del año anterior, donde se distribuyeron más de 38 millones de raciones alimentarias.

Este esfuerzo no solo apunta a llenar los estómagos de los niños y jóvenes, sino a combatir de frente la deserción escolar en las 437 instituciones educativas oficiales de la capital antioqueña.

La secretaria de Inclusión Social y Familia, Luz María Ramírez, anunció que la operación iniciará formalmente la próxima semana, de la mano con el regreso de los estudiantes a las aulas.

Durante el 2025, el programa logró entregar un total de 12.645 toneladas de alimentos, distribuidas en raciones que ahora cuentan con estándares internacionales.

Lea también: ¡Libres! ELN entregó a los dos hermanos secuestrados en Tame, Arauca

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Según la funcionaria, el enfoque para este nuevo año es fortalecer la calidad nutricional, ajustando los menús a las guías de la OMS para reducir el sodio y las grasas, e incorporando suplementos como prebióticos y omega 3 para mejorar el desarrollo cognitivo de los menores.

Uno de los grandes avances para esta vigencia es la expansión de la modalidad de “Comida Caliente Transportada”. Actualmente, tres instituciones educativas ya disfrutan de este formato que beneficia a cerca de 1.000 alumnos con platos típicos recién preparados, como ajiaco y otras opciones nutritivas que han tenido gran acogida entre los beneficiarios.

Para garantizar que cada peso invertido llegue realmente al plato de los estudiantes, el programa cuenta con un blindaje especial de transparencia. Medellín pasó de 13 a 15 veedurías ciudadanas legalmente constituidas, gracias a una alianza con la ESAP que capacitó a más de 120 ciudadanos en vigilancia de recursos públicos.

Con este control social y el aumento de 12.000 cupos proyectados para este año, la ciudad se consolida como un referente nacional en la gestión del PAE, asegurando que el bienestar integral y la permanencia escolar sean la prioridad en el calendario académico que comienza.

Más noticias de Medellín