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Resumen: Así será la transformación de la estación Parque Berrío de Medellín, que tendrá nuevos espacios comerciales, culturales y mejoras en accesibilidad.

Parque Berrío se va a transformar: así será la nueva cara de la estación del Metro

La estación Parque Berrío del Metro de Medellín, uno de los puntos más representativos del Centro, será sometida a un proceso de modernización como parte de la estrategia de recuperación integral que adelanta la Alcaldía de Medellín.

La intervención será desarrollada bajo el modelo de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), que busca integrar movilidad, espacio público y urbanismo. De acuerdo con el proyecto, las obras beneficiarán a los más de 44.000 usuarios que diariamente pasan por este punto de la red Metro.

La primera etapa contempla la ampliación del equipamiento de transporte en los bajos del costado norte de la estación, entre las calles 51 (Boyacá) y 52 (Calibío). También se intervendrá la zona de acceso donde están ubicados los murales del maestro Pedro Nel Gómez, que permanecerán en el lugar.

El proyecto contempla mejoras en los accesos y espacios de circulación, además de nuevas áreas comerciales y zonas destinadas a la permanencia de ciudadanos. La intención es recuperar las dinámicas tradicionales del sector y fortalecer su función como punto de encuentro en el Centro.

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Uno de los nuevos espacios será la Placita de La Candelaria, concebida como una vitrina urbana transparente con locales comerciales y áreas para el encuentro ciudadano.

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A esto se sumará el Museo Metro (MUME), que tendrá como uno de sus elementos centrales los murales de Pedro Nel Gómez y contará con programación cultural abierta al público.

La transformación también incluye cambios paisajísticos, fachadas permeables, iluminación LED de alta potencia y jardines colgantes, medidas que, según el proyecto, buscan mejorar las condiciones del entorno y la percepción de seguridad.

La primera etapa tendrá una inversión de $18.500 millones y contempla un modelo de sostenibilidad mediante los espacios comerciales, cuyos ingresos contribuirán al mantenimiento del lugar.

El proyecto fue construido mediante un proceso participativo que incluyó 33 espacios de socialización y la participación de más de 750 ciudadanos, entre comerciantes, residentes y otros actores del Centro de Medellín.

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