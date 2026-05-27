Tranquilidad en Puerto Valdivia: Así mitiga Hidroituango riesgo de crecientes y mejora comunicación comunitaria

Resumen: El megaproyecto Hidroituango ha transformado la realidad del corregimiento de Puerto Valdivia, brindando tranquilidad y seguridad a sus habitantes tras lograr mitigar y controlar las históricas crecientes del río Cauca. Según Marceliano Barragán, líder de la Junta de Acción Comunal, este avance preventivo se complementa con un robusto sistema de monitoreo las 24 horas y una comunicación constante a través de líneas directas de WhatsApp y los Consejos de Gestión del Riesgo, lo que garantiza información diaria, precisa y oportuna frente a cualquier eventualidad climática o del proyecto. Sumado a la gestión del riesgo, la megaobra ha impulsado el desarrollo económico del territorio mediante contrataciones sociales que continúan fortaleciendo el tejido comunitario de las poblaciones ubicadas aguas abajo.

Para los habitantes del corregimiento de Puerto Valdivia, ubicados aguas abajo del megaproyecto Hidroituango, la relación con el río Cauca ha cambiado significativamente. Según líderes locales, las obras han traído consigo no solo el control de las históricas crecientes del afluente, sino también un robusto sistema de comunicación que hoy brinda seguridad y tranquilidad a las comunidades.

Marceliano Barragán, Fiscal de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Puerto Valdivia, destacó cómo el proyecto hidroeléctrico ha mitigado los riesgos que históricamente afectaban a la población durante las temporadas de lluvias.

Control de crecientes: De la incertidumbre a la mitigación

Históricamente, Puerto Valdivia ha sido vulnerable a las fuertes lluvias y al aumento del caudal de las múltiples quebradas y fuentes hídricas de la región. Sin embargo, Barragán señala que hoy el panorama es diferente.

«Desde el proyecto Hidroituango hemos visto cómo nos ha colaborado mucho sobre las crecientes que anteriormente recibíamos acá. Hoy hay una diferencia, y es que desde el proyecto mitigan esas crecientes y las controlan», afirmó el líder comunitario.

Información precisa y monitoreo 24/7

Uno de los avances más valorados por la comunidad es la implementación de canales de comunicación directos y efectivos, dejando atrás la época de los rumores y la desinformación. El sistema actual cuenta con:

Centro de monitoreo 24 horas: Un equipo de funcionarios vigila permanentemente el comportamiento del río y la central, brindando seguridad constante a las poblaciones aguas abajo.

Canales directos de WhatsApp: Los líderes de evacuación y la comunidad reciben reportes diarios (mañana y tarde) sobre el estado del proyecto y las condiciones climáticas.

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Articulación institucional: La información se coordina directamente con los Consejos Municipales y Nacionales de Gestión del Riesgo.

«Nos llega información precisa para comunicarla a nuestras comunidades, ya no son informaciones salidas de un ‘parlante roto’. Como habitantes del corregimiento de Puerto Valdivia, que somos vecinos del proyecto, esto nos da mucha tranquilidad», explicó Barragán.

Impacto social y reactivación económica

Más allá de la gestión del riesgo, el líder de la JAC resaltó que el proyecto también ha traído beneficios económicos a la región. A través de contrataciones sociales y el apoyo a actividades económicas locales, las comunidades de Puerto Valdivia han experimentado un fortalecimiento en su tejido social y comercial.

«Con las contrataciones sociales que se han hecho, ha sido un fortalecimiento para las comunidades. Los contratos que se han ido desarrollando en nuestro municipio y corregimiento han sido muy importantes», concluyó Barragán.