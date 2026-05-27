Atentado con explosivos sacudió batallón en Riohacha: 12 soldados terminaron heridos

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Resumen: El atentado en Riohacha contra un batallón militar dejó 12 soldados heridos. Las autoridades atribuyen el ataque al ELN y reforzaron la seguridad en la zona.

Un atentado en Riohacha ocurrido durante la madrugada de este miércoles 27 de mayo dejó al menos 12 soldados heridos en inmediaciones del Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, en el departamento de La Guajira. Las autoridades atribuyen preliminarmente el ataque a integrantes del ELN.

De acuerdo con el Ejército Nacional, la acción violenta habría sido ejecutada mediante la activación de explosivos cerca de la instalación militar, ubicada a pocos minutos del casco urbano de Riohacha.

El atentado generó daños materiales en la guardia del batallón y en un cuarto de alistamiento cercano.

La Primera División del Ejército rechazó lo ocurrido y aseguró que el atentado en Riohacha puso en riesgo a la población civil debido a la cercanía del lugar con sectores residenciales, la Universidad de La Guajira y el colegio Gimnasio Cerromar.

Las tropas permanecen desplegadas en la zona junto con la Policía Nacional para reforzar la seguridad y avanzar en la búsqueda de los responsables.

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Las autoridades informaron que los militares afectados presentan lesiones ocasionadas por esquirlas de los explosivos y fueron trasladados al hospital Nuestra Señora de Los Remedios. Entre los heridos se encuentran suboficiales, soldados profesionales y regulares, aunque ninguno reviste gravedad.

El secretario de Gobierno de La Guajira, Misael Velázquez, indicó que una de las hipótesis apunta a una posible retaliación del ELN tras recientes capturas realizadas en operativos en las vías hacia Maicao y Riohacha.

Las autoridades anunciaron un consejo extraordinario de seguridad para evaluar nuevas medidas frente al aumento de acciones violentas en distintas regiones del país.

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