Resumen: Movilización ciudadana provoca el cierre total de la Avenida Las Vegas con Calle 7, a la altura del Politécnico en Medellín. Autoridades recomiendan vías alternas.

¡Trancón en Las Vegas! Protesta bloqueó las vías a la altura del Politécnico

Una movilización ciudadana registrada en la tarde de este martes, 30 de septiembre, ha generado un cierre vial total en un importante corredor del sur del Valle de Aburrá.

El punto afectado es la Avenida Las Vegas con la Calle 7, justo a la altura del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

El cierre vial se produjo a raíz de una protesta, al parecer liderada por estudiantes, que bloqueó el flujo vehicular en ambos sentidos de la Avenida Las Vegas, afectando a miles de conductores y usuarios del transporte público.

Las autoridades de tránsito hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para que tomen vías alternas y eviten el sector, debido a la congestión que se presenta en los alrededores.

Se espera un pronunciamiento oficial sobre el motivo exacto de la protesta en las próximas horas.

⛔️ Se presenta cierre en la Av. Las Vegas con Cl. 7, a la altura del Politécnico, por movilización ciudadana. Recomendamos tomar vías alternas. pic.twitter.com/Z8VtPu54AH — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) September 30, 2025



