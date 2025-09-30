Fico Gutiérrez revela las mafias internacionales que controlan el Parque Lleras: van detrás de alias ‘El Holandés’

Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez denunció la presencia de mafias asiáticas, italianas y de los Balcanes en el Parque Lleras. Reveló avances en capturas, extinciones de dominio y búsqueda de alias 'el Holandés'.

Las autoridades de Medellín confirmaron que el Parque Lleras enfrenta una situación de seguridad mucho más grave de lo estimado. Durante un Consejo de Seguridad realizado este martes 30 de septiembre, el alcalde Federico Gutiérrez reveló que mafias internacionales provenientes de Asia, los Balcanes, Italia, Centroamérica y México tienen operaciones activas en esta zona.

La situación, según el mandatario, ‘escaló a otro nivel’ y ya no involucra únicamente a bandas locales.

«Lo que estamos descubriendo supera todo lo que imaginábamos. No solo operan grupos colombianos como ‘La Terraza’ y ‘Robledo’, sino estructuras criminales internacionales que llegaron a controlar un negocio que incluye tráfico de armas, drogas, trata de personas y explotación sexual de menores», señaló Gutiérrez durante su intervención.

El alcalde insistió en que el objetivo no es «mejorar» la situación del Parque Lleras, sino erradicar completamente la criminalidad que se instaló en el lugar.

En ese sentido, hizo un llamado público para que las autoridades concentren esfuerzos en ubicar a alias ‘El Holandés’, uno de los cabecillas identificados en las investigaciones.

Capturas y colaboración internacional

Hasta el momento, las operaciones conjuntas entre la Fiscalía, la Policía, el Ejército y organismos de inteligencia han logrado resultados concretos. Entre ellos destaca la captura y posterior extradición a México de alias ‘El Mexicano’, señalado como uno de los principales responsables de trata de personas en la zona.

Además, se han cerrado establecimientos vinculados con actividades ilícitas y se adelantan procesos de extinción de dominio contra propiedades utilizadas para lavado de activos y otros delitos.

También se registraron capturas relacionadas con explotación de niños de comunidades indígenas Emberá Katío, quienes eran obligados a mendigar en las calles aledañas.

Gutiérrez destacó la colaboración con agencias estadounidenses como el FBI y el HSI (Homeland Security Investigations), que han permitido capturar y condenar a cadena perpetua en Estados Unidos a criminales responsables de abuso sexual infantil, como el caso de Estefan Correa.

La Alcaldía mantiene activas las cápsulas de contrainteligencia junto con el Ejército y la Policía, con el propósito de desarticular completamente las redes criminales que operan en el sector.

Gutiérrez hizo un llamado a la ciudadanía para que evite dar limosna a menores en El Parque Lleras, pues están siendo explotados por estas estructuras, y pidió mayor intervención del ICBF para proteger a los niños que son utilizados en estas dinámicas delictivas.

