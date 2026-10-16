Resumen: Un siniestro vial en la Autopista Norte, sentido norte-sur, a la altura del Parque Juanes, tiene la movilidad reducida hacia Medellín. Use la Avenida Regional como vía alterna.

¡Trancón en la Autopista Norte! Siniestro a la altura del Parque Juanes

Un siniestro vial tiene complicada la movilidad en la Autopista Norte de Medellín en la mañana de este viernes 16 de octubre. El hecho se presentó en el sentido norte-sur, a la altura del Parque Juanes, y mantiene la circulación reducida en uno de los corredores más importantes del Valle de Aburrá.

Según el reporte de la Secretaría de Movilidad de Medellín, el incidente ocurrió cerca de la estación de servicio Zenú. Las autoridades de tránsito están en el lugar atendiendo la emergencia.

Los reportes oficiales mencionan dos puntos de referencia para ubicar el siniestro: el Parque Juanes y la estación de servicio Zenú, sobre la calzada que va en sentido norte-sur.

Por ahora, no se han dado a conocer detalles sobre cuántos vehículos estuvieron involucrados ni si hay personas lesionadas. Tampoco se ha informado cuánto tiempo podría tardar la atención del siniestro.

La situación ha generado congestión en la zona, especialmente para quienes se desplazan desde Bello y el norte del área metropolitana hacia Medellín, que dependen de este corredor para llegar a sus destinos en la capital antioqueña.

Así está el tránsito en la Autopista Norte

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Movilidad, en el sentido norte-sur hay carga vehicular por el siniestro reportado a la altura del Parque Juanes, que en este momento atienden las autoridades.

En el sentido contrario, de sur a norte, también hay carga vehicular, aunque hasta el momento no se han reportado novedades en la circulación.

Esto significa que los conductores que salen de Medellín hacia Bello y el norte del Valle de Aburrá pueden transitar, aunque con un flujo vehicular importante, mientras que el mayor impacto se concentra en quienes vienen en dirección a la ciudad.

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Ante este panorama, las autoridades pidieron a los conductores transitar con precaución, disminuir la velocidad al acercarse al sector y seguir las instrucciones de los agentes de tránsito que están en la zona.

Estas recomendaciones buscan evitar nuevos incidentes y facilitar el trabajo de los organismos que atienden la emergencia, mientras se normaliza el paso de vehículos por el corredor.

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La Autopista Norte es una de las principales vías de conexión entre Medellín y los municipios del norte del Valle de Aburrá, como Bello. Por eso, cualquier novedad en este corredor suele tener un efecto inmediato en el tránsito de la zona.

Para quienes necesiten llegar a Medellín desde el norte, la recomendación es usar como vía alterna la Avenida Regional. Este corredor va en paralelo a la Autopista Norte y permite continuar el recorrido hacia otros sectores de la ciudad mientras se restablece la movilidad en la vía principal.

Tomar esta ruta puede ayudar a reducir el tiempo de viaje y, al mismo tiempo, disminuir la carga de vehículos en el punto donde ocurrió el siniestro.

Las autoridades no han indicado cuándo se espera que el tránsito vuelva a la normalidad en la Autopista Norte. La atención del siniestro continúa en el lugar, con presencia de los agentes de tránsito.

Mientras tanto, los conductores que ya están en la zona deben conducir con calma, reducir la velocidad y estar atentos a las indicaciones de los agentes de tránsito.

Por ahora, la recomendación general sigue siendo evitar el sector del Parque Juanes en sentido norte-sur, utilizar la Avenida Regional como alternativa y movilizarse con precaución mientras se normaliza la circulación en este importante corredor del Valle de Aburrá.

⚠️ Se presenta movilidad reducida en la Autopista Norte, sentido norte-sur, a la altura de la estación de servicio de Zenú, debido a un siniestro sobre la vía.

Recomendamos transitar con precaución. https://t.co/xnVuash8Os — Movilidad – Alcaldía de Medellín (@movilidad_med) October 16, 2026

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