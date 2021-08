La película de Marvel Studios tuvo el lanzamiento oficial de su tráiler, a través de la cuenta de Twitter dejaron ver la cinta, protagonizada por Tom Holland (Spiderman), que crea mucha expectativa y confirma la presencia de grandes personajes.

El tráiler que dura más de dos minutos muestra el contexto en el que estará basada la película. Además dejó ver que el reparto también incluye a Alfred Molina como el Doctor Otto Octavius, así como Jamie Foxx como Electro, y regresa Sam Raimi y Marc Webb.

La película está programada para estrenarse en cines el 17 de diciembre.

What just happened? Watch the official teaser trailer for #SpiderManNoWayHome, exclusively in movie theaters December 17. @SpiderManMovie pic.twitter.com/IdK2DFTlQK

— Marvel Studios (@MarvelStudios) August 24, 2021