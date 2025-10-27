¡Tragedia y alerta por lluvias en Antioquia! Dagran despliega equipos para atender emergencias

Resumen: Intensas lluvias en Antioquia han generado emergencias en varios municipios, incluyendo inundaciones y crecientes súbitas, dejando al menos dos personas muertas y varias más afectadas en Dabeiba. El Dagran desplegó equipos de técnicos, ingenieros y geólogos, además de maquinaria y apoyo humanitario, para atender la situación y monitorear nuevas eventualidades ante la continuidad del fenómeno de La Niña.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) desplegó equipos especializados para atender las emergencias generadas por las fuertes lluvias de las últimas horas en varios municipios del departamento.

Técnicos, ingenieros y geólogos fueron enviados a Dabeiba, Mutatá y Cáceres para apoyar a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres en la atención de las afectaciones.

El caso más crítico se registró en la vereda El Toro, en Dabeiba, donde se presentó una avenida torrencial asociada a socavones vinculados a actividades mineras. Según el director del Dagran, Carlos Andrés Ríos Puerta, este evento dejó dos personas fallecidas, cuatro lesionadas y tres desaparecidas.

“Una de las personas falleció en el lugar de los hechos y la otra en camino al hospital. Estamos coordinando con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y activando maquinaria pesada, técnicos, ingenieros, geólogos y un helicóptero para atender la emergencia y trasladar a quienes lo requieran”, explicó Ríos Puerta.

En Cáceres, Bajo Cauca, una creciente súbita afectó un puente peatonal que conectaba a 12 veredas, mientras que en Mutatá, Urabá, se reportaron inundaciones en el corregimiento Pavarandocito. Otros municipios que registraron emergencias por las lluvias recientes son Angostura, San Carlos y Anorí.

Hasta la fecha, durante la primera y segunda temporada de lluvias en Antioquia, se han confirmado 51 fallecidos y más de 621 emergencias en lo que va de 2025, de las cuales más de 490 están relacionadas con precipitaciones.

Ríos Puerta destacó que el Dagran tiene activados todos los recursos disponibles para atender la situación, incluyendo maquinaria amarilla, un contrato de ayuda humanitaria, apoyo psicosocial y más de 3.500 millones de pesos del Fondo Departamental de Gestión del Riesgo destinados a los municipios que declaren calamidad pública.

El funcionario recordó además que, según los pronósticos, Antioquia se encuentra en una fase del fenómeno de La Niña, por lo que la alerta se mantiene en todo el territorio, especialmente en las subregiones de Occidente, Urabá, Bajo Cauca y Oriente.

El Dagran invita a la población a mantenerse informada y acatar las recomendaciones de las autoridades locales para prevenir emergencias.