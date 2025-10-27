Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La medida de restricción vehicular entra en vigor a partir de este lunes 27 de octubre, y se extenderá hasta el jueves 30 de octubre de 2025

¡Ojo a la hora de viajar! Esta semana el Túnel de Oriente tendrá cierres totales

Minuto30.com .- La Concesión Túnel Aburrá Oriente nforma a sus usuarios sobre la implementación de cierres totales nocturnos en el sistema vial, para llevar a cabo labores de mantenimiento periódico y garantizar las condiciones óptimas y seguras de la infraestructura.

La medida de restricción vehicular entra en vigor a partir de este lunes 27 de octubre, y se extenderá hasta el jueves 30 de octubre de 2025, en horario nocturno, entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m.

Como ruta alterna oficial, la Concesión recomienda a todos los conductores que se dirijan hacia o desde el Oriente antioqueño durante estos horarios, tomar la Variante Palmas. Se solicita a los usuarios planificar sus recorridos con antelación y acatar las indicaciones viales.

Si eres usuario del Túnel de Oriente debes saber esto . Desde hoy hasta el jueves 30 de octubre de 2025 habrán cierres totales nocturnos en la conexión #TúnelDeOriente entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m. por mantenimiento periódico . Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad Si te diriges desde o hacia el… pic.twitter.com/kmKFGPO2Hy — Concesión Túnel Aburrá Oriente (@ConcesionTAO) October 27, 2025

