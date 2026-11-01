Resumen: Un hombre murió y una mujer quedó gravemente herida tras la caída de un árbol en el parque de Santo Domingo, Antioquia, en plenas fiestas.

¡Tragedia! Un árbol cayó en plena fiesta de Santo Domingo, Antioquia, y mató a un hombre

Una noche de fiesta terminó en tragedia en Santo Domingo, Antioquia. Durante la tercera jornada de las Fiestas del Chalán y la Ganadería, las ramas de un árbol de gran tamaño se desplomaron sobre el parque principal del municipio, justo cuando decenas de asistentes disfrutaban de las presentaciones artísticas programadas para la noche del sábado 31 de octubre.

Como consecuencia del desplome, un hombre perdió la vida y una mujer quedó gravemente herida, según confirmaron las autoridades del municipio del nordeste antioqueño. La noticia enlutó a la comunidad, que había llegado en masa al parque principal para vivir una de las festividades más esperadas del año en ese municipio del nordeste de Antioquia.

¿Cómo se desplomó el árbol en plenas fiestas de Santo Domingo?

Las Fiestas del Chalán y la Ganadería son una de las celebraciones tradicionales de Santo Domingo y congregan a cientos de personas de la región. El accidente ocurrió pasadas las 9:00 de la noche de este sábado, cuando el parque principal de Santo Domingo estaba lleno de personas que acompañaban la programación cultural de las fiestas tradicionales. En medio de las presentaciones artísticas, las ramas de un árbol de gran envergadura cedieron de manera repentina y cayeron sobre varios de los asistentes.

La alegría de la fiesta se convirtió en angustia en cuestión de segundos. La situación generó pánico entre quienes estaban en el lugar, mientras otros asistentes y organismos de socorro atendían a las personas afectadas por la caída del árbol. Un hombre murió y una mujer resultó gravemente herida, por lo que recibió atención de los organismos de socorro.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas, mientras las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes en el lugar de los hechos.

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El mensaje del alcalde de Santo Domingo desde el escenario

Minutos después del accidente, el alcalde de Santo Domingo, Fabio Ignacio Mira, se dirigió a los asistentes desde el escenario para confirmar el fallecimiento y solidarizarse con la familia de la víctima, un hombre joven, padre de unos niños pequeños y esposo de una funcionaria de la administración municipal.

«La naturaleza no la controla nadie. El esposo de una compañera de trabajo de nosotros murió, hay otra señora muy enferma, pero quedémonos callados maestro 30 segundos y el que tenga fe, una oracióncita chiquitita a Dios para que este muchacho muy joven, papá de unos niños pequeños, Dios lo esté acogiendo también en el cielo», dijo el mandatario, que pidió un momento de silencio por la víctima y envió un mensaje de acompañamiento a sus familiares.

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¿El riesgo del árbol ya había sido reportado?

Mientras las autoridades judiciales y ambientales adelantan las respectivas investigaciones para determinar las causas de lo ocurrido, versiones de habitantes del municipio señalan que en varias oportunidades se había reportado el riesgo que representaba el árbol, sin que hasta el momento se hubieran tomado medidas al respecto. Los vecinos esperan que las investigaciones establezcan si la tragedia se pudo haber evitado.

Frente a estas versiones, la administración municipal aseguró en un comunicado que «venían adelantando las actuaciones correspondientes, conforme a los diagnósticos ambientales emitidos».

«Reiteramos nuestro compromiso con el bienestar de la comunidad, y nuestra disposición de acompañar a la familia, con respeto y sensibilidad ante este lamentable suceso», indicó la Alcaldía de Santo Domingo al final de la comunicación.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para establecer las causas exactas del desplome, mientras la comunidad del nordeste antioqueño permanece consternada por la tragedia que empañó una de las festividades más importantes del municipio.