Resumen: Un niño de 14 años fue hallado muerto en su casa en el noroccidente de Medellín. El menor, que se sentía "muy triste", fue encontrado por su hermana.

¡Tragedia en Robledo! A solo cuatro días de su cumpleaños 14, fue hallado muerto en su casa

Minuto30.com .- Un trágico suceso conmociona al noroccidente de Medellín, donde un menor de 13 años falleció. Juan José T. J., que cumpliría los 14 en tan solo cuatro días, fue encontrado sin vida en su casa, ubicada en una unidad residencial ubicada en la carrera 78A con calle 89, en Robledo.

Según cuentan testigos, el niño se sentía «muy triste y aburrido» desde el día anterior, sin que explicara la causa.

Una familiar que se encontraba con el adolescente en su casa salió menos de una hora, sin pensar que pasaría algo malo; sin embargo, al ingresar a la vivienda encontró la dramática escena.

El niño fue encontrado suspendido. De inmediato Juan José fue llevado a un hospital del sector, donde, a pesar de los esfuerzos del personal, ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades se encuentran investigando esta tragedia, que ha dejado un profundo dolor y conmoción en la comunidad.

