¡Indignación en Cali! Judicializado presunto abusador sexual de niña de 11 años

Un juez de control de garantías envió a prisión a un hombre señalado de abusar sexualmente de una niña de 11 años, en hechos ocurridos el pasado 12 de mayo en el barrio Brisas de Mayo, en Cali.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el procesado sería responsable de agredir a su sobrina política durante una reunión familiar por el Día de la Madre. Según la investigación, el hombre habría aprovechado la cercanía con los padres de la víctima y la confianza que tenía dentro del entorno familiar para cometer el delito mientras la menor dormía.

Las autoridades señalan que, en repetidas ocasiones, el acusado ingresó a la habitación de la niña con el pretexto de dirigirse al baño y en uno de esos momentos, presuntamente, perpetró la agresión sexual.

El caso salió a la luz tras la denuncia interpuesta por la madre de la menor, lo que permitió activar la ruta de atención inmediata y dar inicio al proceso judicial.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial contra los Delitos de Niñas, Niños y Adolescentes imputó al procesado el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El cargo no fue aceptado por el acusado.