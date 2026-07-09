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Resumen: La eliminación de Colombia ante Suiza en el Mundial 2026 estuvo marcada por una tragedia en San Pedro, Sucre. Un hincha identificado como Eduardo Campo falleció luego de sufrir una emergencia médica mientras seguía la definición por penales. El caso también recordó la importancia de atender los riesgos que las emociones intensas pueden representar para la salud cardiovascular.

¡Tragedia mundialista! Hincha de la Selección Colombia murió tras un infarto durante los penales contra Suiza

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó tristeza entre millones de aficionados. Sin embargo, para una familia del departamento de Sucre, la jornada terminó marcada por una tragedia.

Un hombre falleció mientras observaba el compromiso entre la Tricolor y Suiza, luego de sufrir una emergencia médica en medio de la tensión que generó la definición desde el punto penal.

La víctima fue identificada como Eduardo Campo, conocido por habitantes del municipio de San Pedro como «El Mono Campo». De acuerdo con las primeras versiones, comenzó a presentar un fuerte dolor en el pecho mientras seguía el encuentro. Las personas que lo acompañaban intentaron trasladarlo a un centro asistencial, pero al llegar los profesionales de la salud confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El hecho ocurrió durante el partido entre Colombia y Suiza

La emergencia se registró el martes 7 de julio de 2026, cuando la Selección disputaba su clasificación a los cuartos de final frente a Suiza. Tras 120 minutos sin goles, el compromiso se definió desde el punto penal, donde el conjunto europeo se impuso 4-3.

Medios locales señalaron que Eduardo Campo comenzó a sentirse mal en medio de la definición del encuentro. Hasta el momento, la causa de su fallecimiento permanece sujeta a la confirmación de las autoridades competentes o del dictamen médico correspondiente.

Las emociones intensas también pueden afectar la salud

Especialistas recuerdan que situaciones de alta carga emocional, como una definición deportiva, pueden generar importantes respuestas fisiológicas en el organismo.

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Durante episodios de estrés intenso, el cuerpo libera hormonas como la adrenalina, lo que incrementa la frecuencia cardíaca y eleva la presión arterial. En personas con enfermedades cardiovasculares o factores de riesgo, esta reacción puede aumentar la posibilidad de sufrir complicaciones médicas.

Entre esos factores se encuentran antecedentes de enfermedad coronaria, hipertensión arterial, diabetes, colesterol elevado y otras afecciones relacionadas con el sistema cardiovascular.

Síntomas que requieren atención inmediata

Los expertos recomiendan no ignorar señales como dolor u opresión en el pecho, dificultad para respirar, palpitaciones intensas, sudoración fría, mareo o sensación de desmayo.

Ante cualquiera de estos síntomas, la recomendación es buscar atención médica inmediata y no esperar a que desaparezcan por sí solos.

Asimismo, quienes padecen enfermedades cardiovasculares deben mantener sus tratamientos, evitar excesos de alcohol y comidas copiosas durante eventos de alta tensión emocional, además de asistir regularmente a los controles médicos.

También aconsejan hacer pausas durante encuentros especialmente intensos, levantarse en el entretiempo, controlar la respiración y procurar mantener la calma cuando aumentan los niveles de ansiedad.

Conmoción en San Pedro

La noticia del fallecimiento de Eduardo Campo generó tristeza entre familiares, amigos y habitantes de San Pedro, donde era ampliamente conocido. Mientras el país asimilaba la eliminación de la Tricolor del Mundial, la comunidad lamentaba la pérdida de uno de sus vecinos, cuya muerte ocurrió en medio de un partido que mantuvo en vilo a millones de colombianos.