Resumen: Blessd decoró una Brabus Mercedes-AMG G-Wagon y una Lamborghini Urus con los colores de la Selección Colombia como muestra de apoyo a la Tricolor antes del partido frente a Suiza. Sin embargo, tras la eliminación del Mundial 2026, la publicación se llenó de memes y comentarios en redes sociales. El cantante reaccionó con humor sobre la personalización de sus vehículos, pero también expresó la tristeza que le dejó la despedida de Colombia del torneo.

¡Quedó encartado! A Blessd lo bañaron en memes tras personalizar sus carros de lujo con la Tricolor

Lo que comenzó como una muestra de apoyo a la Selección Colombia terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados entre los seguidores de Blessd. El cantante antioqueño compartió en redes sociales la personalización que realizó a dos de sus vehículos de alta gama para alentar a la Tricolor antes del duelo frente a Suiza. Sin embargo, tras la eliminación del combinado nacional en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la publicación tomó un rumbo completamente distinto.

Horas antes del compromiso, el artista publicó un video en TikTok en el que mostró sus automóviles decorados con los colores amarillo, azul y rojo, además de grandes escudos de la Federación Colombiana de Fútbol. En las imágenes también apareció luciendo un atuendo inspirado en la Selección y acompañó la publicación con un breve mensaje: “Vamos”.

Inicialmente, la iniciativa fue bien recibida por sus seguidores, quienes destacaron el entusiasmo del cantante de cara al partido. No obstante, una vez Colombia quedó eliminada en la definición por penales, numerosos usuarios regresaron al video y comenzaron a llenarlo de comentarios en tono de humor.

Las redes sociales reaccionaron con memes y bromas

Tras la derrota frente a Suiza, varios internautas relacionaron de forma jocosa la publicación con el resultado del encuentro. Algunos incluso lo apodaron «la sal de Colombia», mientras otros aseguraron, entre risas, que el artista había «mufado» al equipo nacional.

Entre los mensajes que más se repitieron estuvieron frases como: «Este man con la sal que mantiene ya nos dañó el partido» y «Vengo del futuro y adivinen qué pasó». Con el paso de las horas, el video volvió a viralizarse gracias a las reacciones de los usuarios.

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Así eran los vehículos que personalizó

En el video aparecieron una Brabus Mercedes-AMG G-Wagon y una Lamborghini Urus, dos de los vehículos que hacen parte de la colección del cantante.

Ambos fueron cubiertos con vinilos en los colores de la bandera de Colombia y decorados con grandes escudos de la Federación Colombiana de Fútbol como una muestra de apoyo a la Tricolor durante el Mundial de 2026.

Aunque Blessd no reveló cuánto invirtió en la intervención, este tipo de personalización puede variar de precio según el diseño, los materiales y el nivel de detalle. Además, las imágenes permitieron apreciar parte de la colección de carros de lujo que posee, aunque solo estos dos fueron modificados para la ocasión.

Su reacción tras la eliminación de Colombia

Después de la eliminación de la Selección, Blessd volvió a pronunciarse en redes sociales.

En un nuevo video, el cantante combinó el humor con la frustración por el resultado y bromeó sobre el futuro de los dos vehículos que había decorado.

«Ahora, ¿yo qué hago con esto, muchachos? ¿Cómo es la vuelta? ¿Quién me va a colaborar? ¿Quién me va a recibir estos dos carros que estoy regalando al por mayor?», comentó entre risas.

@blessd Que tristeza donde hubiéramos ganado la cábala pero como perdimos acepto ser la sal 💔 ♬ sonido original – blessd_army

Más adelante dejó el tono jocoso para expresar su sentir como aficionado. Aseguró que la eliminación fue difícil de asimilar, especialmente por la campaña que había realizado Colombia tras superar la fase de grupos frente a Uzbekistán, República del Congo y Portugal.

Finalmente, manifestó su deseo de que la Selección pueda conquistar un título mundial en el futuro, un anhelo que, según expresó, comparten millones de colombianos.