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Resumen: Una mujer de 27 años y una bebé de cinco meses murieron luego de que la lancha en la que viajaban volcara cerca de Liberty Island, en Nueva York. Otras 12 personas fueron rescatadas y trasladadas a centros médicos con heridas leves. El capitán, Manuel Hernández, de 46 años, fue detenido y enfrenta 13 cargos por imprudencia temeraria, mientras la Guardia Costera y la Policía de Nueva York investigan las causas del accidente y si la embarcación operaba como un servicio de alquiler ilegal.

¡Tragedia frente a la Estatua de la Libertad! Madre y su bebé murieron tras volcamiento de una lancha

Una emergencia marítima ocurrida el sábado en la bahía de Nueva York terminó con la muerte de una mujer de 27 años y una bebé de cinco meses, luego de que la embarcación en la que viajaban volcara cerca de Liberty Island, donde se encuentra la Estatua de la Libertad.

Las dos víctimas fueron encontradas en condición crítica después del accidente y trasladadas a un centro médico de Brooklyn. Sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El hecho movilizó a diferentes organismos de emergencia, que desplegaron recursos para localizar y auxiliar a las personas que se encontraban en el agua.

Doce personas fueron rescatadas

En la embarcación viajaban 14 personas al momento del accidente. Tras el vuelco, se puso en marcha un operativo en el que participaron unidades de la Guardia Costera de Estados Unidos, el Departamento de Bomberos de Nueva York y la Policía de Nueva York.

También fue utilizado un helicóptero de la Policía de Nueva York para apoyar las labores de respuesta.

Además de la mujer y la bebé, otras 12 personas fueron rescatadas y llevadas a centros médicos de la zona. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, estas personas presentaban heridas leves.

La embarcación fue recuperada y quedó bajo custodia policial para los procedimientos relacionados con la investigación.

Capitán fue detenido tras el accidente

Luego del siniestro, las autoridades detuvieron al capitán de la embarcación, identificado como Manuel Hernández, de 46 años.

El hombre fue acusado de imprudencia temeraria y enfrenta 13 cargos relacionados con esta conducta, según la información conocida sobre el procedimiento adelantado después del accidente.

Paralelamente, las autoridades iniciaron una investigación para establecer qué provocó el vuelco y determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.

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Entre las líneas que están siendo revisadas se encuentra la posibilidad de que la embarcación estuviera siendo utilizada como un servicio de alquiler ilegal. La Guardia Costera adelanta las indagaciones correspondientes junto con otras autoridades.

Guardia Costera investiga las circunstancias

La Guardia Costera de Estados Unidos indicó que trabaja en coordinación con el Servicio de Inspección y Seguridad de la Guardia Costera (CGIS) y el Departamento de Policía de Nueva York para esclarecer lo ocurrido.

La capitana Doreen McCarthy, comandante del Sector Nueva York de la Guardia Costera, lamentó la pérdida de las víctimas y destacó la respuesta de los organismos que participaron en el rescate.

“Nos entristece profundamente la trágica pérdida de vidas anoche, y acompañamos en el sentimiento a las familias y seres queridos de las víctimas en estos momentos tan difíciles”, declaró McCarthy.

La funcionaria también reconoció la intervención de las agencias que acudieron a la emergencia y de una embarcación que colaboró con el rescate de los sobrevivientes.

“Agradecemos enormemente la heroica y rápida actuación de las agencias colaboradoras y del buque Good Samaritan que ayudaron a rescatar a los supervivientes del agua”.

La investigación también busca establecer eventuales responsabilidades relacionadas con la operación de la embarcación. Sobre este punto, McCarthy afirmó:

“Nos comprometemos a exigir responsabilidades a los operadores ilegales con todo el peso de la ley para garantizar la seguridad de todos en nuestras vías navegables”.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando información para determinar las causas del vuelco y establecer las responsabilidades que correspondan.

El accidente ocurrió en las inmediaciones de Liberty Island, uno de los puntos turísticos más reconocidos de Nueva York por albergar la Estatua de la Libertad, monumento que Francia entregó a Estados Unidos en 1886 como símbolo de la alianza entre ambos países.