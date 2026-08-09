¡Tragedia de colombianos en Brasil! Viaje de 15 años terminó en fatal accidente de helicóptero: tres mujeres murieron

Resumen: El motivo principal del viaje era la celebración de los 15 años de la integrante más joven de la familia. De acuerdo con la información confirmada por la cónsul general de Colombia en Río de Janeiro, Diana Páez

Minuto30.com .- Lo que había sido planeado como el viaje de los sueños para celebrar la vida, terminó convirtiéndose en una tragedia inimaginable para una familia colombiana. Tres mujeres, pertenecientes a tres generaciones de un mismo núcleo familiar, perdieron la vida trágicamente cuando el helicóptero turístico en el que se movilizaban se precipitó a tierra en una ladera boscosa de Río de Janeiro.

El siniestro aéreo, ocurrido este jueves 8 de agosto, también cobró la vida del piloto de la aeronave, la cual pertenecía a una compañía dedicada a realizar sobrevuelos panorámicos por los emblemáticos paisajes de la ciudad brasileña.

Un sueño truncado

El motivo principal del viaje era la celebración de los 15 años de la integrante más joven de la familia. De acuerdo con la información confirmada por la cónsul general de Colombia en Río de Janeiro, Diana Páez, las víctimas preliminares de este fatal siniestro serían Lida Rocío Cubillos (abuela), su hija Wendy Manrique Cubillos (madre) y la menor Sofía Murillo Manrique (la quinceañera).

El drama de esta tragedia se agudiza al conocerse que otros tres parientes de las víctimas se encontraban en tierra, esperando pacientemente su turno en el helipuerto para realizar el mismo recorrido aéreo, cuando fueron sorprendidos por la noticia de la caída del aparato.

Complejas labores de rescate e identificación

Aunque las identidades han sido confirmadas de manera preliminar por las autoridades diplomáticas gracias al registro de vuelo, la confirmación forense oficial ha sufrido demoras debido a la crudeza del impacto.

La cónsul Páez explicó que los equipos de emergencia enfrentaron dos grandes obstáculos. En primer lugar, la agreste topografía de la ladera donde se estrelló la máquina dificultó enormemente el acceso de los rescatistas, obligando a los bomberos a trabajar durante horas para lograr la extracción.

En segundo lugar, el impacto generó una conflagración que dejó dos de los cuerpos «totalmente incinerados». La Policía Civil de Río de Janeiro ya trasladó los restos al instituto forense local, donde los peritos se encuentran realizando pruebas de ADN y cotejo dactilar para cruzar los resultados con los datos de registro de la empresa turística y emitir los certificados de defunción.

Acompañamiento del Gobierno Nacional

Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno de Colombia se pronunció a través de sus canales diplomáticos oficiales, manifestando su solidaridad con los deudos.

«El Gobierno de Colombia lamenta profundamente el accidente aéreo ocurrido este 8 de agosto en Río de Janeiro, Brasil, en el que, de acuerdo con información preliminar, habrían fallecido tres ciudadanas colombianas», publicó la Cancillería en su cuenta de X.

La entidad confirmó que el Consulado de Colombia en Río de Janeiro ya estableció contacto directo con los familiares de las connacionales (tanto los que se encontraban en Brasil como los radicados en Colombia), para brindar orientación psicológica, apoyo logístico y coordinar con las autoridades locales las diligencias pertinentes para la eventual repatriación de los cuerpos.

Paralelamente, las autoridades aeronáuticas brasileñas y el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) han iniciado la recolección de piezas del fuselaje y el peritaje técnico para determinar qué falló en la aeronave y esclarecer las causas exactas de este lamentable siniestro.