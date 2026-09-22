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Resumen: Un hombre de 75 años murió tras ser herido con un arma cortopunzante durante una reunión familiar en una vivienda del barrio Peñaflor, en San Rafael. Su hijastro quedó bajo custodia luego de acudir por sus propios medios a un hospital de Rionegro debido a una herida en una de sus manos. El hombre negó haber atacado a su padrastro y aseguró que una tercera persona habría cometido el homicidio. Las autoridades verifican esta versión y buscan esclarecer las circunstancias del hecho.

¡Tragedia familiar en San Rafael! Adulto mayor murió tras una violenta agresión: su hijastro fue detenido

La mañana del lunes 21 de septiembre terminó en tragedia para una familia en San Rafael, Oriente antioqueño, luego de que un hombre de 75 años muriera tras resultar herido con un arma cortopunzante dentro de una vivienda del barrio Peñaflor.

La víctima fue identificada como Ramiro Fajardo. El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando en el inmueble se desarrollaba una reunión familiar.

De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, durante el encuentro se habría presentado una discusión que terminó en una agresión con un elemento cortopunzante. Una situación de intolerancia es, inicialmente, la hipótesis que se maneja sobre el origen del enfrentamiento.

El hijastro se presentó en un hospital de Rionegro

Horas después del hecho, un hijastro de Ramiro Fajardo llegó por sus propios medios al Hospital San Juan de Dios de Rionegro para recibir atención médica por una herida en una de sus manos. Según la información preliminar, la lesión también habría sido causada con un elemento cortopunzante.

Uniformados de la Policía llegaron al centro asistencial y dejaron al hombre bajo custodia mientras se adelantaban las primeras actuaciones relacionadas con el homicidio.

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Durante las diligencias iniciales, el hijastro negó haber atacado a su padrastro y aseguró ante las autoridades que el homicidio habría sido cometido por una tercera persona.

Una versión que deberá ser verificada

La declaración entregada por el hombre hace parte de los elementos que deberán ser contrastados por los investigadores, quienes buscan establecer si efectivamente hubo otra persona involucrada en la muerte del adulto mayor.

Para ello, las autoridades adelantan la recolección de elementos materiales probatorios y testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda durante la reunión familiar.

También deberán determinar el origen de la herida que presentaba el hijastro y si esta ocurrió durante el mismo episodio en el que murió Ramiro Fajardo.

Por ahora, la versión sobre una tercera persona no ha sido confirmada por las autoridades y forma parte de la información que está siendo verificada.

El caso sigue bajo investigación

El hombre permanece bajo custodia mientras avanzan las actuaciones correspondientes. Su situación jurídica deberá definirse a partir de los elementos que sean incorporados al proceso.

Hasta el momento, no existe una conclusión judicial que determine que el hijastro fue quien causó la muerte de Ramiro Fajardo. La versión que entregó y los demás elementos recopilados serán analizados por las autoridades competentes.