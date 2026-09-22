Cancha, ludoteca y 204 locales: así será la nueva Plaza de Mercado de Bello

Resumen: Desde el 28 de septiembre, los comerciantes interesados en la Plaza de Mercado de Bello podrán recibir orientación. Los locales no se entregarán en arriendo. Conozca cómo será el proceso.

Los comerciantes que esperan un espacio en la Plaza de Mercado de Bello ya tienen una fecha para empezar a resolver sus dudas. Desde el lunes 28 de septiembre, el equipo de la Unión Temporal Todos Somos Plaza atenderá en las instalaciones del mercado, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., con ingreso por la puerta principal ubicada sobre la calle 46.

Allí se dará orientación sobre el proceso de asignación de espacios, que tiene una particularidad: los locales no se entregarán en arriendo. El acceso será mediante aprovechamiento por el uso del espacio público, como lo establece la normativa vigente para este tipo de escenarios. Con esta figura, la Alcaldía de Bello busca que el lugar sea un equipamiento de ciudad sin propietarios.

¿Quién estará al frente?

La misma Unión Temporal Todos Somos Plaza fue la elegida para administrar la Plaza de Mercado de Bello, con un contrato inicial de cinco años.

Su labor será gestionar los recursos que genere el aprovechamiento del espacio público en los 204 locales comerciales, las zonas comunes y la cancha de fútbol 7, además de sostener financieramente el lugar con sus propios ingresos.

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Lo que llegará en los próximos tres meses

En paralelo avanza la dotación. SC Inversiones SAS, firma escogida mediante subasta inversa, tiene un plazo de tres meses desde el pasado 18 de septiembre para instalar refrigeradores, vitrinas, estanterías, mesas, sillas, señalética y un malacate. También deberá equipar la ludoteca y las jardineras, y cumplir con los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo, entre otros elementos.

Para esta etapa de administración y dotación, la Alcaldía de Bello y la Gobernación de Antioquia hicieron una inversión conjunta que supera los $3.567 millones.

De acuerdo con la alcaldía, los procesos contractuales se adelantaron con transparencia y rigor técnico, para que los comerciantes lleguen en las mejores condiciones posibles.

«Ya estamos muy próximos en poner en funcionamiento nuestra Plaza de Mercado, un sueño de todos», señaló William Montoya Cuartas, secretario de Innovación y Desarrollo Económico, quien supervisa el proceso.

¿Y cuándo abre?

Aunque el avance es notorio, todavía no hay una fecha para que la Plaza de Mercado de Bello abra sus puertas al público. Esta se definirá en los próximos días, conforme progrese la dotación y el espacio garantice condiciones seguras y funcionales tanto para los comerciantes como para la ciudadanía en general.

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