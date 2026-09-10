¡Tragedia familiar en Envigado! Hombre murió tras ser presuntamente atacado por su hijo

Resumen: Un hombre murió este jueves en el barrio Uribe Ángel, en Envigado, tras una confrontación con su hijo, identificado preliminarmente como Diego Saldarriaga, quien lo habría agredido con un elemento cortopunzante. La Policía llegó al lugar tras un reporte de una persona herida, pero encontró al hombre ya sin signos vitales. Se han conocido versiones sobre episodios previos de violencia del hijo hacia su padre, aunque esto deberá confirmarse dentro de la investigación en curso.

Una situación de violencia al interior de una familia terminó con una persona muerta este jueves en el barrio Uribe Ángel, en la parte plana de Envigado. El caso es materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos.

La información conocida inicialmente señala que se habría presentado una confrontación entre un padre y su hijo. Durante la riña, el joven, identificado preliminarmente como Diego Saldarriaga, habría agredido a su padre con un elemento cortopunzante.

El reporte recibido por las autoridades advertía sobre una persona que había resultado herida durante la confrontación y que se encontraba ensangrentada en las escaleras de un callejón del sector.

La llegada de la Policía

Tras recibir el aviso, una patrulla se desplazó hasta el lugar para verificar la situación. Al llegar, los uniformados encontraron al hombre en el callejón, pero ya no tenía signos vitales.

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El procedimiento permitió confirmar el fallecimiento y dar paso a las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

El caso está bajo investigación

También se han conocido versiones que señalan que anteriormente se habrían presentado otros episodios de violencia del hijo hacia su padre. Sin embargo, las circunstancias y antecedentes relacionados con este caso deberán ser establecidos por las autoridades dentro de la investigación.

Por ahora, el hecho permanece en materia de verificación y se espera el desarrollo de las diligencias judiciales para determinar las circunstancias exactas de la muerte y establecer las responsabilidades correspondientes. La identidad de la víctima y los detalles completos de lo ocurrido serán precisados conforme avance la investigación.