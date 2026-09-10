Resumen: Corantioquia reportó durante agosto 45 incendios de cobertura vegetal, de los cuales nueve fueron evaluados en campo y dejaron 53,60 hectáreas afectadas, mientras que 19 sistemas de acueducto presentaron desabastecimiento o racionamiento en distintos municipios. La entidad también avanzó en el seguimiento de concesiones de agua y en acciones de prevención y educación ambiental. Para septiembre, priorizará los territorios con mayores riesgos y reforzará el monitoreo, la atención a los sistemas con menor disponibilidad de agua y la respuesta ante incendios.

Desabastecimiento de agua y 45 incendios: la alerta ambiental que deja el fenómeno de El Niño en Antioquia

Las condiciones climáticas registradas durante agosto dejaron varios puntos de atención en la jurisdicción de Corantioquia. El seguimiento realizado por la entidad reportó incendios de cobertura vegetal, dificultades en algunos sistemas de abastecimiento de agua y la implementación de medidas preventivas para enfrentar los efectos asociados al fenómeno de El Niño.

Aunque las lluvias presentadas durante algunas noches ayudaron temporalmente a disminuir los puntos de calor, Corantioquia señaló que esta situación no significa que el riesgo haya desaparecido. La variabilidad de las condiciones meteorológicas mantiene la posibilidad de que vuelvan a presentarse escenarios que favorezcan la ocurrencia de incendios y afecten la disponibilidad del recurso hídrico.

Incendios dejaron más de 53 hectáreas afectadas

Durante el periodo analizado se contabilizaron 45 incendios de cobertura vegetal en la jurisdicción de la Corporación. Sin embargo, no todos fueron objeto de una evaluación técnica directamente en campo.

De los eventos registrados, nueve fueron inspeccionados técnicamente, lo que permitió verificar una afectación de 53,60 hectáreas. Esta cifra corresponde exclusivamente a los incendios que pudieron ser evaluados en terreno y no al total de superficie que eventualmente pudiera estar relacionada con los 45 reportes.

Los municipios de Bello, Medellín, específicamente en el sector de Boquerón, y Barbosa concentraron 43,97 hectáreas de las áreas verificadas. Esta superficie representa el 82 % del total evaluado y presentó impactos sobre componentes como el suelo, la flora, la fauna y ecosistemas estratégicos.

En algunos de los casos analizados también se encontraron indicios de un posible origen antrópico, de acuerdo con la evaluación realizada por la entidad.

En cuanto a la frecuencia de los reportes, Montebello y Santa Bárbara reunieron conjuntamente el 22,2 % de los incendios registrados, mientras que Anorí representó el 8,9 %. Ante este comportamiento, Corantioquia anunció que reforzará las labores de vigilancia y prevención en estos territorios.

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19 sistemas de acueducto presentan dificultades

La situación también se refleja en la disponibilidad de agua. Para la fecha de corte del informe, Corantioquia contaba con información correspondiente a 555 sistemas de acueducto.

De este universo, 12 sistemas presentaban situaciones de desabastecimiento y siete tenían racionamiento, para un total de 19 sistemas con alguna de estas condiciones.

Las alertas por desabastecimiento fueron identificadas en acueductos de Caicedo, Heliconia, Buriticá, Tarazá, Entrerríos, Venecia, Pueblorrico, Fredonia y Jericó.

Por otra parte, se reportaron medidas de racionamiento en sistemas de Pueblorrico, Fredonia, Jericó, Buriticá, Zaragoza, Tarazá y Entrerríos.

La Corporación hizo una precisión frente a estos registros: no en todos los casos es posible establecer que las dificultades sean consecuencia directa del fenómeno de El Niño. Por ello, los datos hacen parte del seguimiento sobre el estado de los sistemas de abastecimiento, sin atribuir automáticamente cada situación al comportamiento climático.

Seguimiento a concesiones y trabajo preventivo

Como parte de sus funciones de control, la entidad adelanta seguimiento técnico y jurídico a las concesiones de agua. Para 2026 se estableció una línea base de 6.052 concesiones, de las cuales 2.685 ya han sido objeto de control y seguimiento técnico y jurídico.

Dentro de ese proceso, 436 concesiones cuentan con actuación técnica realizada y se encuentran en proceso de actuación jurídica.

Las medidas preventivas también incluyeron actividades de coordinación y trabajo con las comunidades. Durante el último periodo se realizaron 18 reuniones de articulación y 21 jornadas de capacitación y sensibilización comunitaria.

En educación ambiental, el programa Guardianes de la Naturaleza alcanzó 275 encuentros de formación, mientras que Escuelas para la Vida registró 87 actividades, equivalentes al 87 % de su meta. A esto se suma el avance del Plan de Trabajo de Educación Ambiental, diseñado para la preparación frente al fenómeno de El Niño, que llegó al 80 % de ejecución.

Vigilancia y abastecimiento, entre las prioridades para septiembre

Para el siguiente periodo, Corantioquia plantea concentrar sus esfuerzos en los territorios donde las condiciones representan mayores riesgos. La estrategia contempla mantener el monitoreo hidrometeorológico, prestar especial atención a los sistemas con menor disponibilidad de agua y fortalecer las labores relacionadas con la atención de incendios junto con las administraciones municipales y los organismos de respuesta.

La entidad también señaló la importancia de consolidar la información técnica disponible para respaldar la toma de decisiones frente a los cambios en las condiciones del territorio.

De esta manera, el seguimiento para septiembre estará orientado a priorizar las zonas de acuerdo con el nivel de riesgo identificado, especialmente frente a la ocurrencia de incendios y las condiciones de abastecimiento de agua.