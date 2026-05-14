Resumen: En Briceño, Antioquia, tropas del Ejército Nacional hallaron un depósito ilegal con material explosivo durante un operativo en la vereda Guaico. En el lugar fueron encontrados cuatro artefactos explosivos improvisados y elementos como radios, baterías e interruptores que podrían ser usados para su activación. Según las autoridades, el material tendría relación con una estructura armada ilegal que opera en la zona, y su hallazgo evitó posibles acciones violentas en el norte del departamento.

¡Tragedia evitada! Hallan depósito con explosivos y material de guerra en zona rural de Briceño

En una operación militar desarrollada en zona rural del municipio de Briceño, Antioquia, las autoridades reportaron el hallazgo de un depósito ilegal con material explosivo, el cual estaría presuntamente relacionado con estructuras armadas que delinquen en la región.

El procedimiento se llevó a cabo en la vereda Guaico, donde tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional de Colombia, ubicaron el material tras labores de registro y control en el territorio.

Hallazgo de material explosivo

Durante la intervención, los uniformados encontraron cuatro artefactos explosivos improvisados, además de elementos utilizados para su posible activación, como radios de comunicación, baterías e interruptores.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades militares, el material tendría una posible relación con el GAO-r Estructura 36, grupo señalado de operar en esta zona del norte del departamento.

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Las fuerzas militares indicaron que este tipo de elementos podrían ser utilizados para la ejecución de atentados contra unidades de la Fuerza Pública y también representarían un riesgo para la población civil que habita el área rural.

#EsNoticia | En la vereda Guaico, zona rural de Briceño, #Antioquia, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 de la #CuartaBrigada, ubicaron un depósito ilegal que contenía explosivos, presuntamente perteneciente al GAOr Estructura 36, con el que pretendían atentar… pic.twitter.com/kgNAsNXDjz — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) May 14, 2026

Operación en el norte de Antioquia

El hallazgo se produjo como parte de las operaciones de control territorial que se adelantan en el norte de Antioquia, una región donde las autoridades mantienen presencia militar debido a la actividad de grupos armados ilegales.

Según el reporte oficial, con esta acción se logró neutralizar una posible intención criminal que buscaba afectar la seguridad en la zona, aunque no se registraron capturas durante el procedimiento.

Las autoridades anunciaron que continuarán con las labores de inspección y seguridad en el área, con el objetivo de ubicar otros posibles elementos o estructuras relacionadas con este tipo de actividades ilícitas.