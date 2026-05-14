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    ¡Sonsón le apuesta a la exportación! Más de 6.600 árboles de limón Tahití impulsarán el campo y la economía

    La iniciativa beneficiará a 22 productores rurales y fortalecerá la competitividad agrícola del municipio.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Sonsón le apuesta a la exportación! Más de 6.600 árboles de limón Tahití impulsarán el campo y la economía
    Foto: Cortesía
    ¡Sonsón le apuesta a la exportación! Más de 6.600 árboles de limón Tahití impulsarán el campo y la economía

    Resumen: La Administración Municipal de Sonsón y la Gobernación de Antioquia invertirán más de $159 millones en un proyecto agrícola que permitirá la siembra de 6.600 árboles de limón Tahití en 22 hectáreas del municipio. La iniciativa beneficiará a 22 productores rurales y busca impulsar la productividad del campo, generar nuevas oportunidades económicas y proyectar al municipio hacia mercados de exportación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Con una apuesta por fortalecer el desarrollo rural y abrir nuevas oportunidades para las familias campesinas, la Administración Municipal de Sonsón avanza en un proyecto agrícola enfocado en la siembra de limón Tahití, un cultivo con alto potencial comercial y proyección hacia mercados internacionales.

    La iniciativa, liderada por el alcalde Juan Diego Zuluaga, cuenta con una inversión conjunta entre la Gobernación de Antioquia y el Municipio superior a los $159 millones, recursos que permitirán la entrega de 6.600 árboles de limón Tahití para el establecimiento de 22 hectáreas productivas distribuidas entre la parte alta y la zona del Magdalena Medio sonsoneño.

    ¡Sonsón le apuesta a la exportación! Más de 6.600 árboles de limón Tahití impulsarán el campo y la economía

    Foto: Cortesía

    En total, el proyecto beneficiará directamente a 22 productores rurales del municipio, quienes fortalecerán sus unidades productivas con un cultivo que se perfila como una alternativa rentable y sostenible para el campo local. La estrategia busca impulsar la diversificación agrícola y generar nuevas fuentes de ingreso para las familias campesinas.

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    Una apuesta por nuevos mercados

    Desde la Administración Municipal señalaron que esta apuesta busca proyectar a Sonsón hacia mercados más competitivos, especialmente en escenarios de exportación donde el limón Tahití ha ganado relevancia por su demanda y calidad.

    ¡Sonsón le apuesta a la exportación! Más de 6.600 árboles de limón Tahití impulsarán el campo y la economía

    Foto: Cortesía

    El alcalde Juan Diego Zuluaga destacó que el propósito es que los campesinos puedan producir con altos estándares de calidad y acceder a mercados de mayor valor agregado, generando nuevas oportunidades para el sector rural.

    ¡Sonsón le apuesta a la exportación! Más de 6.600 árboles de limón Tahití impulsarán el campo y la economía

    Foto: Cortesía

    Fortalecimiento para las familias campesinas

    Además del impacto económico, el proyecto también apunta a mejorar las capacidades productivas de las familias beneficiadas y promover el aprovechamiento responsable del suelo en los diferentes pisos térmicos del municipio.

    ¡Sonsón le apuesta a la exportación! Más de 6.600 árboles de limón Tahití impulsarán el campo y la economía

    Foto: Cortesía

    Con esta inversión, la Administración Municipal reafirma su compromiso con el fortalecimiento del campo y la productividad agrícola, buscando que Sonsón continúe posicionándose como un referente rural en la región.

    ¡Sonsón le apuesta a la exportación! Más de 6.600 árboles de limón Tahití impulsarán el campo y la economía

    Foto: Cortesía


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