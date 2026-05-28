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Resumen: Un estudiante de 16 años murió tras sufrir un golpe durante una práctica de boxeo en una institución educativa del norte de Bogotá. El menor presentó complicaciones de salud dentro del colegio y fue trasladado a un centro asistencial, donde se confirmó su fallecimiento. Las autoridades investigan lo ocurrido, revisan cámaras de seguridad y analizan si la actividad contaba con supervisión adecuada. Familiares del joven piden claridad sobre las circunstancias del hecho.

¡Tragedia escolar en Bogotá! Muere estudiante de 16 años tras un golpe en práctica de boxeo

Las autoridades en Bogotá adelantan una investigación para esclarecer la muerte de un estudiante de 16 años que perdió la vida tras un incidente ocurrido durante una práctica de boxeo al interior de una institución educativa ubicada en el norte de la ciudad.

La emergencia se registró en horas de la mañana, cuando el joven fue atendido inicialmente dentro del colegio luego de presentar complicaciones de salud tras un golpe recibido en medio de una actividad deportiva con otro estudiante. Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial, donde se confirmó su fallecimiento.

El caso ha generado conmoción entre la comunidad educativa y los familiares del menor, quienes aseguran que la atención de la emergencia no fue inmediata y que el joven habría llegado sin signos vitales al centro médico.

De acuerdo con el testimonio de sus allegados, el adolescente participaba en una práctica de boxeo con otro estudiante cuando ocurrió el hecho que desencadenó la tragedia. Tras el impacto, intentó recuperarse, pero minutos después se desplomó.

Testimonio de la familia

Su hermana, Ángela Herrera, relató a Noticias Caracol cómo se dieron los hechos dentro del plantel educativo:

“Tuvieron que esperar a que llegara la ambulancia. Esto ocurrió a las 9:30 de la mañana y a las 10:00 ya estaba el niño en la clínica”, aseguró.

También señaló que fueron los propios estudiantes quienes intentaron auxiliar al joven mientras llegaban los servicios de emergencia:

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“Los directivos y profesores del colegio no fueron los que llamaron a la ambulancia, sino que fueron los mismos compañeritos al ver que mi hermano estaba en un estado muy grave de salud”.

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Investigación en curso

Según la información conocida, el joven fue identificado como Johan Manuel Percy, estudiante de grado once del Colegio Distrital Prado Veraniego.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que unidades judiciales ya asumieron el caso y adelantan labores de investigación para determinar con exactitud lo ocurrido dentro de la institución educativa. Entre las hipótesis se analiza el contexto en el que se desarrollaba la actividad y si existía supervisión adecuada por parte de adultos responsables.

Las autoridades también revisan material de cámaras de seguridad del colegio con el fin de reconstruir la secuencia de los hechos y establecer posibles responsabilidades.

El teniente coronel Luis Pardo, oficial de la Inspección de la Policía, explicó que se adelantan los procedimientos correspondientes:

“Las unidades de la Seccional de Investigación Criminal están realizando todas las actividades de policía judicial para esclarecer los hechos”, dijo.

Mientras avanza la investigación, familiares, compañeros y miembros de la comunidad educativa realizaron actos de velación en memoria del menor, al tiempo que piden claridad sobre las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

El caso continúa en investigación por parte de las autoridades competentes.