Resumen: Policías de Bogotá rescataron a un hombre de 31 años que era arrastrado por la corriente del río Fucha en la localidad de Antonio Nariño.

Policías salvaron a un hombre que era arrastrado por la corriente del río Fucha en Bogotá

Un operativo de emergencia realizado por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió rescatar a un hombre de 31 años que cayó accidentalmente al río Fucha y era arrastrado por la fuerte corriente.

El hecho ocurrió en la localidad de Antonio Nariño, mientras una patrulla adelantaba labores de vigilancia y control en la zona. Según el reporte oficial, los policías escucharon varios gritos de auxilio provenientes del río Fucha y de inmediato se acercaron para verificar lo que ocurría.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron a un ciudadano intentando sostenerse de las paredes del canal para evitar ser arrastrado completamente por el agua.

La víctima, quien sería habitante de calle, ya había recorrido varios metros por la corriente antes de lograr aferrarse momentáneamente a una estructura del afluente.

Ante la gravedad de la situación, los policías dejaron sus motocicletas y descendieron hacia el canal para iniciar las maniobras de rescate. Las autoridades indicaron que el caudal del río Fucha y las condiciones del terreno dificultaron el procedimiento, por lo que fue necesario desplegar un operativo a lo largo del canal.

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La extracción del hombre se logró varias cuadras más adelante, específicamente en la calle 13 Sur con carrera 27, donde finalmente fue sacado del agua y trasladado a una zona segura.

Después del rescate en el río Fucha, los policías le prestaron primeros auxilios al ciudadano antes de remitirlo a un centro asistencial para una valoración médica completa. Según el reporte entregado por las autoridades, el hombre se encuentra en buenas condiciones de salud.

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