Resumen: Un hombre murió tras ingresar al recinto de un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, cerca de Doncaster, Inglaterra, el sábado 10 de octubre. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no lograron salvarle la vida. El incidente obligó a evacuar a los visitantes y cerrar temporalmente el zoológico, mientras la Policía investiga lo ocurrido.

¡Tragedia en zoológico de Inglaterra! Hombre entró al recinto de un tigre y el ataque quedó grabado en video

Una emergencia registrada este sábado 10 de octubre en un zoológico del norte de Inglaterra terminó con la muerte de un hombre que ingresó al área destinada a los tigres. El caso ocurrió en el Yorkshire Wildlife Park, ubicado cerca de la ciudad de Doncaster, y es investigado por las autoridades británicas.

La Policía de South Yorkshire informó que recibió el reporte alrededor de las 13:30, hora local, después de que el hombre entrara al recinto de uno de estos felinos. Durante el incidente, el animal lo atacó y le provocó heridas graves.

Los equipos de emergencia llegaron al parque para atender la situación. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre fue declarado muerto en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado oficialmente su identidad.

Emergencia obligó a evacuar el zoológico

Tras lo ocurrido, el personal del Yorkshire Wildlife Park puso en marcha las medidas de seguridad y ordenó la evacuación de los visitantes que se encontraban en las instalaciones.

El Servicio de Ambulancias de Yorkshire informó que desplegó dos ambulancias terrestres y una ambulancia aérea para atender la emergencia. La Policía también acudió al lugar y adelantó las actuaciones correspondientes tras el fallecimiento.

En un comunicado, el parque confirmó que se había presentado un incidente grave en el área de los tigres y anunció el cierre de sus instalaciones. Según la información divulgada, el zoológico tenía previsto permanecer cerrado durante el domingo 11 de octubre.

La Policía de South Yorkshire aclaró que el tigre permaneció dentro de su recinto después del ataque y que no representaba un peligro para los demás visitantes. Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer las circunstancias del caso.

Así es el espacio donde ocurrió el incidente

El hecho tuvo lugar en el área conocida como Land of the Tigers (Tierra de los Tigres), una zona del Yorkshire Wildlife Park diseñada para que los visitantes puedan observar a estos animales.

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El espacio cuenta con una pasarela elevada de aproximadamente 300 metros desde la que el público puede contemplar a los tigres de Amur. El hábitat incluye sectores boscosos, praderas y una piscina con cascada.

Hoy al mediodía en el parque de Yorkshire en Gran Bretaña…

Según el informe de la policía, a pesar de los intentos de rescate, lamentablemente el hombre que fue rescatado con graves lesiones y trasladado a un centro hospitalario ha falleció.

El sujeto burlo todas las medidas de seguridad del recinto y se interno en la zona donde están los tigres, muerte lenta y agonizante. — Antena 5 Radio (@a5radio) October 10, 2026

Esta subespecie, también conocida como tigre siberiano, se encuentra en peligro de extinción. De acuerdo con la información proporcionada, se estima que quedan alrededor de 500 ejemplares en estado salvaje.

El parque alberga dos tigres de Amur: una hembra llamada Tschuna y un macho llamado Altai, que llegó a las instalaciones en marzo de 2025. Las autoridades no han precisado en la información disponible cuál de los animales estuvo involucrado en el ataque.

Investigación tras la muerte del visitante

La Policía de South Yorkshire mantiene las actuaciones relacionadas con lo sucedido en el zoológico para establecer cómo se produjo el ingreso del hombre al recinto y las circunstancias que rodearon el incidente.

El caso también generó preocupación entre las personas que se encontraban en el parque, mientras los equipos de emergencia atendían la situación y se desarrollaba la evacuación.

Por su parte, la administración del Yorkshire Wildlife Park señaló que la seguridad y el bienestar de los visitantes, los trabajadores y los animales son una prioridad para la institución.

Por ahora, no se han divulgado oficialmente más detalles sobre la víctima ni se ha establecido públicamente qué llevó al hombre a ingresar al espacio de los felinos.