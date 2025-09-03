¡Qué tragedia en Zamora! La extraña muerte de Esneda quedó «en el aire»

Resumen: Esneda fue hallada muerta con un golpe en la cabeza en un apartamento en Zamora. Las autoridades investigan la causa de su muerte.

Minuto30.com .- Las autoridades se encuentran investigando la muerte de Esneda del Socorro Muñoz Uribe, una mujer de 59 años, cuyo cuerpo fue hallado en horas de la mañana de este miércoles en un apartamento ubicado en el nororiente de Medellín.

El trágico suceso se registró a las 5:55 a. m. en un apartamento del cuarto piso, en un edificio ubicado en la carrera 40A con calle 20E, en el sector de Santa Rita de Zamora.

El médico forense no certificó la causa de su deceso debido a un golpe que la mujer presentaba en la cabeza. Este hallazgo ha generado un proceso de investigación por parte de la Policía Judicial y la Fiscalía, que trabajan para esclarecer los hechos y determinar si se trató de un accidente o un homicidio.

Se espera que en las próximas horas se realicen las diligencias correspondientes para determinar la causa exacta de la muerte y, si es del caso, dar con el paradero de los responsables.

