Se conocen más detalles de la muerte de Esneda: Habría sufrido una caída hace meses

Minuto30.com .- Las autoridades se encuentran investigando la muerte de Esneda del Socorro M. U., una mujer de 67 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en horas de la mañana de este miércoles. El deceso se produjo en su residencia, ubicada en la carrera 42A # 20E, en el barrio Santa Rita Zamora, en la zona nororiental de Medellín.

La familia, al notar que la mujer no tenía signos vitales, dio aviso a las autoridades. Sin embargo, el médico legista no certificó la muerte por causas naturales, lo que ha llevado a iniciar una investigación para esclarecer los hechos y determinar las causas exactas del deceso.

Caída accidental

El médico forense no certificó la causa de su deceso debido a un golpe que la mujer presentaba en la cabeza.

Y es que según versiones extraoficiales, la mujer habría sufrido una caída hace aproximadamente tres meses, cuando un perro la tumbó. Aunque fue llevada a un centro médico, donde fue atendida y dada de alta, su salud se habría deteriorado desde ese entonces.

Este hallazgo ha generado un proceso de investigación por parte de la Policía Judicial y la Fiscalía, que trabajan para esclarecer los hechos y determinar si se trató de un accidente o un homicidio.

