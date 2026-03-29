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    ¡Tragedia en Yarumal! Dos menores en moto arrollaron al rector del Liceo San Luis

    El rector y los menores fueron trasladados al hospital tras el fuerte impacto cerca al comando de Policía.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Tragedia en Yarumal! Dos menores en moto arrollaron al rector del Liceo San Luis
    Fotos: Captura de video
    ¡Tragedia en Yarumal! Dos menores en moto arrollaron al rector del Liceo San Luis

    Resumen: Un accidente de tránsito en el centro de Yarumal dejó a tres personas lesionadas, incluido el rector del Liceo San Luis. Dos menores que conducían una moto lo impactaron frente al comando de Policía. Los heridos fueron trasladados al hospital, la motocicleta fue inmovilizada y la Policía investiga las causas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La noche del jueves 26 de marzo, la tranquilidad del casco urbano de Yarumal se vio alterada por un accidente de tránsito que dejó a tres personas lesionadas, entre ellas Elkin Amado Osorno, rector del Liceo San Luis. El incidente ocurrió aproximadamente a las 9:00 p.m. en la intersección de la carrera 22 con calle 19, justo frente al comando de Policía, una zona con alto tránsito de vehículos y peatones.

    Según varios testigos, dos menores que se desplazaban en una motocicleta habrían perdido el control del vehículo, impactando al rector y provocando que los involucrados cayeran al pavimento con fuerza. La caída generó alarma entre los vecinos, quienes acudieron de inmediato para auxiliar a los afectados hasta la llegada de las autoridades y los equipos de atención médica.

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    Los tres lesionados fueron trasladados de urgencia al hospital San Juan de Dios. El rector habría sufrido fracturas en las piernas, mientras que el estado de los menores aún se desconoce. La motocicleta involucrada en el accidente fue inmovilizada y llevada a los patios municipales. Paralelamente, la Policía inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del incidente y determinar responsabilidades.

    El accidente también generó reacciones de la comunidad educativa. La Institución Educativa San Luis emitió un comunicado invitando a toda su comunidad a unirse en oración por la pronta recuperación del rector. En el mensaje, se expresó solidaridad y acompañamiento, elevando plegarias para que Osorno reciba fortaleza, serenidad y esperanza durante este delicado momento de salud.

    Las autoridades hicieron un llamado a la precaución en la zona, recordando a los conductores respetar los límites de velocidad y extremar las medidas de seguridad, especialmente en intersecciones con alto flujo de vehículos y peatones.


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