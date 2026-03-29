Resumen: Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy Rendón, enfrenta juicio en Antioquia por presunta participación dolosa en tortura y secuestro de dos trabajadores en la finca familiar de Rionegro. La Fiscalía presentó un escrito de acusación con 33 pruebas, incluyendo documentos, testimonios e informes periciales, que buscan demostrar su conocimiento y supervisión de los maltratos infligidos a las víctimas.

Inicia juicio contra el padre de Greeicy Rendón por secuestro y tortura: Fiscalía presenta 33 pruebas

En Antioquia comenzó el proceso judicial contra Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, quien deberá responder ante la justicia como presunto coautor de tortura y secuestro en hechos ocurridos en una finca de Rionegro.

La investigación se centra en las agresiones que habrían sufrido dos trabajadores de la propiedad, señalados de un millonario hurto, presuntamente bajo la supervisión de Rendón.

Los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando los empleados fueron acusados de haber participado en el robo de 1.500 millones de pesos.

Según la Fiscalía General de la Nación, las víctimas fueron sometidas a golpes con martillos, tortura con mangueras de agua y otros maltratos físicos y psicológicos por parte de cinco escoltas de la familia de la cantante, quienes ya fueron condenados a 12 años de prisión el pasado 12 de febrero. La sentencia de estos escoltas fue apelada y se encuentra en revisión de segunda instancia.

El 28 de marzo, Telemedellín informó que el juicio contra Luis Alberto Rendón se inició formalmente en el Juzgado Quinto Penal de Antioquia. Según la información dada a conocer por el medio, el escrito de acusación presentado contra Rendón incluye 33 pruebas que buscan demostrar su participación dolosa en los hechos: 18 documentales, 11 testimoniales y 4 informes periciales.

Entre las pruebas documentales se incluyen reportes y registros que evidencian la supervisión de los maltratos y las órdenes impartidas por Rendón dentro de la finca.

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Los testimonios recogen relatos directos de las víctimas y de testigos que presenciaron los hechos, mientras que los informes periciales comprenden análisis médicos y revisiones de los registros de cámaras de seguridad instaladas en la propiedad.

Todo este material busca establecer que Rendón sabía y permitía que los trabajadores fueran torturados con el objetivo de obtener una confesión sobre el supuesto robo.

Durante la audiencia, el fiscal encargado del caso señaló:

“Actuó dolosamente por cuanto sabía y conocía que estaban reteniendo e infligiendo dolores físicos y sufrimientos a dos trabajadores de la construcción que estaban laborando para ellos”.

Hasta el momento, la Fiscalía le ha imputado a Rendón los delitos de tortura y secuestro agravado. Además, se ha mencionado que Lucy Ceballos, madre de la cantante, presuntamente también habría estado presente en los hechos mientras se exigía la confesión de los trabajadores, lo que ha motivado a las víctimas a solicitar su vinculación al proceso.

El juicio contra Luis Alberto Rendón se desarrolla mientras se espera la confirmación de la sentencia definitiva contra los cinco escoltas y, paralelamente, se evalúa la posible implicación de la madre de la artista en los hechos denunciados.