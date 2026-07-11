Resumen: El balance oficial de los terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 4.333 fallecidos, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740. Además, miles de personas continúan sin vivienda y permanecen en albergues temporales, mientras las autoridades mantienen las labores de asistencia humanitaria y el monitoreo de las constantes réplicas que siguen presentándose en el país.

¡Devastador balance! Aumenta a 4.333 la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela

Las autoridades venezolanas actualizaron este sábado el balance oficial de víctimas que dejó el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio. De acuerdo con el más reciente reporte, el número de personas fallecidas ascendió a 4.333, mientras que la cifra de heridos permanece en 16.740.

La información fue entregada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante una rueda de prensa, en la que presentó un nuevo informe sobre la emergencia que continúa afrontando el país.

«La cifra de venezolanos y venezolanas fallecidos por la acción directa de los terribles terremotos del 24 de junio es de 4.333», afirmó Rodríguez.

Las autoridades también informaron que 31.193 pacientes han recibido atención médica en hospitales desde que ocurrió la emergencia y que más del 90 % de ellos ya fueron dados de alta.

Miles de personas continúan damnificadas

El reporte oficial indica que 17.907 personas permanecen sin vivienda como consecuencia de los daños ocasionados por los movimientos telúricos. Además, el Gobierno aseguró que 86.794 familias han recibido algún tipo de asistencia humanitaria durante las últimas semanas.

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Jorge Rodríguez explicó igualmente que 18.437 personas permanecen alojadas en 94 campamentos transitorios habilitados para atender a quienes perdieron sus hogares.

En cuanto a la infraestructura afectada, el balance mantiene en 856 el número de edificaciones con daños, de las cuales 190 colapsaron como consecuencia de los sismos.

Death toll from June 24 Venezuela earthquakes rises to 4,333. pic.twitter.com/nFqXWmmz3g — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 11, 2026

Continúan las labores de atención y monitoreo

Las autoridades venezolanas señalaron que las labores de respuesta continúan en las zonas impactadas por la emergencia. Según el informe presentado, hasta el momento se han distribuido 9.766 toneladas de alimentos y 13,9 millones de litros de agua para atender a la población afectada.

El despliegue institucional también se ha incrementado. Actualmente participan 31.837 integrantes de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad, además de 30.197 voluntarios que apoyan las tareas de atención humanitaria.

Por otra parte, el monitoreo sísmico sigue activo debido a que desde el 24 de junio se han registrado 1.203 réplicas, incluida una de baja intensidad reportada durante la mañana de este sábado.

🚀 ¡DATO MATA RELATO! Han pasado 15 días desde que el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 devastó la costa venezolana. 15 días de dolor, de búsqueda, de familias rotas y de un silencio oficial que intenta enterrar la magnitud de la tragedia. Pero las imágenes, como la que captó… pic.twitter.com/R53dRY6ouw — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) July 9, 2026

Las autoridades mantienen las labores de asistencia, evaluación de daños y seguimiento permanente de la actividad sísmica mientras continúa la atención de las comunidades afectadas por uno de los desastres naturales más graves que ha enfrentado Venezuela en los últimos años.