¡Tragedia en una feria! Joven murió tras caer de un juego mecánico en México

Resumen: Gabriela Rodríguez Tezoco, de 18 años, murió después de caer del juego mecánico El Péndulo durante las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, México. Fue trasladada a un hospital, pero no sobrevivió a sus lesiones. La Procuraduría estatal investiga las causas y las eventuales responsabilidades. La atracción quedó suspendida y el Ayuntamiento ordenó revisar los demás juegos de la feria. Su antigua comunidad educativa expresó sus condolencias.

Un paseo por una feria terminó en tragedia para Gabriela Rodríguez Tezoco, de 18 años, quien murió después de caer de un juego mecánico en Cabo San Lucas, en el estado mexicano de Baja California Sur. La joven fue auxiliada y llevada a un hospital, pero no sobrevivió a las lesiones que sufrió durante el accidente.

El caso ocurrió el martes 20 de octubre durante las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas. La atracción involucrada es conocida como «El Péndulo» y se encontraba en movimiento cuando la joven salió de su asiento y cayó al suelo. Videos del momento circularon posteriormente en redes sociales.

La muerte fue confirmada por las autoridades municipales el miércoles 21 de octubre. El Ayuntamiento de Los Cabos expresó sus condolencias a la familia e informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur será la encargada de establecer las causas de lo sucedido y las responsabilidades que correspondan.

Investigan qué ocurrió en el juego mecánico

Las primeras versiones sobre el accidente apuntan a que el sistema de sujeción habría dejado de proteger a la ocupante mientras la atracción estaba funcionando. En las grabaciones difundidas se aprecia el momento de la caída; sin embargo, ese material no reemplaza los dictámenes técnicos necesarios para determinar por qué ocurrió.

La posible apertura de una barra de seguridad forma parte de las versiones conocidas sobre el caso. Por ahora, no debe darse por establecida una falla específica ni atribuir responsabilidades a los operadores: la investigación busca precisamente reconstruir la secuencia y revisar las condiciones en las que funcionaba el aparato.

Tras la emergencia, personal de auxilio y de la Cruz Roja Mexicana atendió a Gabriela en el lugar. Posteriormente fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica. El gobierno municipal informó que falleció pese a los esfuerzos del personal de salud.

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TRAGEDIA EN MÉXICO

Jovencita pierde la vida al caer de un juego mecánico

En Cabo San Lucas, Baja California Sur, una joven de 18 años perdió la vida al caer de un juego conocido como “El Péndulo”. El accidente ocurrió en la noche del 20 de octubre de 2026. pic.twitter.com/uXwbFVgXTQ — ComunMente Magazine (@ComunMenteMagaz) October 23, 2026

Suspendieron la atracción y ordenaron otras revisiones

El presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez, informó que «El Péndulo» quedó suspendido. También ordenó una revisión preventiva de los demás juegos mecánicos instalados en la feria, con el propósito de verificar que operaran en condiciones seguras para los visitantes.

La revisión de las atracciones y la investigación sobre la muerte son actuaciones distintas. Mientras la primera busca comprobar las condiciones de funcionamiento de los aparatos, la segunda debe establecer qué sucedió con Gabriela y si hubo conductas que generen responsabilidades conforme a la ley.

Según los reportes sobre las indagaciones, se realizan evaluaciones técnicas de ingeniería y seguridad para examinar el dispositivo involucrado. Las conclusiones de esos análisis serán necesarias para distinguir entre las hipótesis que han circulado tras la divulgación de los videos del accidente.

Además, el Ayuntamiento designó a Diego Camacho Hale como encargado de despacho de la Dirección Municipal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, en sustitución de Francisco Cota Márquez. El cambio fue anunciado para facilitar las investigaciones y la entrega de la documentación que requieran las autoridades ministeriales.

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La comunidad educativa despidió a Gabriela

La joven había formado parte del Colegio de Bachilleres de Baja California Sur, Plantel 10 de Cabo San Lucas. La institución expresó su tristeza por la muerte de su egresada y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares, amistades y seres queridos.

En su despedida, la comunidad escolar la recordó por su sonrisa, su trato amable y la calidez con la que compartía con quienes la conocían. El homenaje se sumó a los mensajes de condolencias difundidos después de que las autoridades confirmaran el desenlace de la emergencia.

El Ayuntamiento de Los Cabos manifestó que colaborará con la Procuraduría estatal para esclarecer el caso. La causa precisa de la caída y las eventuales responsabilidades deberán quedar sustentadas en los resultados de la investigación, no únicamente en las imágenes que se han compartido en redes.