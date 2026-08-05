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Resumen: Varios jóvenes vivieron momentos de angustia en la Feria Estatal de León, en Guanajuato, cuando una fuerte tormenta alteró el funcionamiento de una atracción mecánica y los dejó suspendidos a varios metros del suelo. El incidente quedó registrado en video mientras la lluvia continuaba y las personas esperaban poder bajar. Después de varios minutos, el juego fue controlado y los ocupantes descendieron de manera segura, sin que se reportaran personas lesionadas.

¡Atrapados en las alturas y en pleno aguacero! El dramático momento que vivieron varios jóvenes en una feria

Una fuerte tormenta cambió por completo la jornada de varios visitantes de una feria en México, luego de que un grupo de jóvenes quedara atrapado a varios metros del suelo mientras se encontraba en una atracción mecánica.

El episodio ocurrió en la Feria Estatal de León, en el estado de Guanajuato, donde una intensa lluvia sorprendió a los asistentes mientras el juego permanecía en funcionamiento.

Videos difundidos posteriormente en redes sociales muestran las condiciones en las que se desarrolló el incidente. En las imágenes se observa la atracción suspendida sobre el suelo mientras los ocupantes permanecen en las alturas durante el aguacero.

La tormenta alteró el funcionamiento de la atracción

Según la información conocida sobre el caso, las condiciones climáticas provocaron una alteración en el funcionamiento del juego mecánico. Las sillas suspendidas presentaron movimientos irregulares y llegaron a golpearse entre sí mientras permanecían en el aire.

Los ocupantes tuvieron que permanecer en las alturas durante varios minutos, mientras la lluvia continuaba. La situación generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar y entre las personas que posteriormente conocieron el episodio a través de las grabaciones.

Mientras tanto, en tierra se observa a varios asistentes intentando protegerse de las condiciones meteorológicas, al tiempo que la atracción continúa en movimiento.

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El incidente ocurrió durante una jornada de feria que transcurría con normalidad hasta la llegada de la tormenta, de acuerdo con los reportes sobre lo sucedido.

El momento quedó registrado en video

Las imágenes del episodio comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente llamaron la atención por las condiciones en las que se encontraban los visitantes.

🇲🇽🎢 ¿Destino final?: Jóvenes quedan atrapados en un juego mecánico durante una tormenta en México ⛈ La intensa lluvia provocó un momento de verdadero terror en la Feria Estatal de León, en el estado de Guanajuato (centro), cuando una atracción sufrió un fallo de velocidad que… pic.twitter.com/Fwib1upnzA — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 4, 2026

En el registro se puede apreciar la atracción operando bajo la lluvia y a las personas que permanecían en las sillas mientras esperaban poder regresar al suelo. El video también muestra la intensidad de las condiciones climáticas que se presentaron durante el incidente.

La grabación generó numerosas reacciones de usuarios, quienes comentaron la situación y cuestionaron las condiciones de seguridad bajo las cuales continuó funcionando la atracción durante la tormenta.

Los visitantes lograron bajar de la atracción

Después de varios minutos de incertidumbre, el funcionamiento del juego pudo ser controlado y los ocupantes finalmente descendieron.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas como consecuencia del incidente, pese a las condiciones en las que permanecieron los visitantes mientras se registraba la tormenta.

El episodio quedó así registrado en videos que posteriormente fueron compartidos en redes sociales, donde usuarios expresaron preocupación por lo ocurrido y plantearon cuestionamientos relacionados con los protocolos de seguridad de este tipo de atracciones frente a condiciones meteorológicas adversas.

La información disponible sobre el caso se concentra en el incidente ocurrido durante la tormenta y en el descenso posterior de los visitantes. No se han informado personas heridas.