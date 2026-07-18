¡Tragedia en Tarazá! Soldado del Ejército murió tras ser impactado por un rayo

Resumen: El soldado profesional José Fernando Ipuana, integrante del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles, murió tras ser impactado por un rayo mientras cumplía labores de seguridad en la vereda Doradas Altas, zona rural de Tarazá. El Ejército Nacional informó que, pese a recibir atención inmediata, el uniformado falleció en el lugar y anunció la activación de los protocolos institucionales correspondientes.

Un soldado profesional del Ejército Nacional perdió la vida durante la madrugada de este 18 de julio de 2026, luego de ser alcanzado por una descarga eléctrica mientras cumplía labores de seguridad en zona rural del municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño.

La Décima Primera Brigada confirmó que la víctima fue el soldado profesional José Fernando Ipuana, integrante del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles.

De acuerdo con la información entregada por la institución, el uniformado hacía parte de las tropas que se encontraban desarrollando operaciones de seguridad en la vereda Doradas Altas cuando se presentó una tormenta eléctrica que afectó el sector.

Según el reporte oficial, durante el fenómeno natural el militar recibió una descarga eléctrica. Sus compañeros reaccionaron de inmediato y le brindaron los primeros auxilios en el lugar; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, falleció a causa de la gravedad de las lesiones.

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Tras conocerse lo ocurrido, el Ejército Nacional activó los protocolos establecidos para este tipo de situaciones con el fin de atender la emergencia y adelantar las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

La institución también informó que se desarrollarán las diligencias administrativas y legales previstas, mientras se recopila toda la información relacionada con el caso.

Asimismo, el comando de la Décima Primera Brigada expresó un mensaje de solidaridad con los familiares, amigos y compañeros del uniformado, lamentando su fallecimiento mientras cumplía con las labores asignadas en esa zona del departamento.

La muerte del soldado ocurrió en medio de las operaciones que el Ejército adelanta en el Bajo Cauca antioqueño, una región donde las tropas mantienen presencia permanente para desarrollar misiones de seguridad y protección de la población civil.