Resumen: Yorman Enrique Salgado, alias ‘Carlos Way’, fue capturado en Cáceres, Antioquia, señalado de liderar una estructura del Clan del Golfo en el Bajo Cauca. Las autoridades lo investigan por presuntos homicidios, extorsiones, bloqueos de vías y otros hechos violentos, y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Cayó alias ‘Carlos Way’, señalado de liderar estructura del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño

Las autoridades reportaron un nuevo golpe contra el Clan del Golfo con la captura de Yorman Enrique, conocido con el alias de ‘Carlos Way’, señalado como presunto máximo cabecilla de la subestructura Yeison Leudo Chaverra, con injerencia en varios municipios del Bajo Cauca antioqueño.

El operativo se desarrolló en el corregimiento Jardín de Tamaná, en jurisdicción de Cáceres, mediante una diligencia judicial adelantada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de los comandos Jungla, dentro de la Operación Agamenón.

Tras su captura, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso por los delitos de concierto para delinquir agravado y constreñimiento ilegal.

Lo investigan por varios delitos

Según las investigaciones, alias ‘Carlos Way’ llevaba más de seis años vinculado al Clan del Golfo y habría ascendido hasta convertirse en uno de sus principales líderes en el Bajo Cauca.

Las autoridades sostienen que estaba al frente de una estructura integrada por más de 160 hombres armados, con presencia en municipios como Tarazá, Cáceres y Caucasia, desde donde presuntamente coordinaba homicidios, extorsiones y otras actividades ilegales.

Además, el expediente lo relaciona con los hechos de violencia registrados durante el paro minero de marzo de 2026. De acuerdo con las pesquisas, habría ordenado bloqueos en corredores estratégicos e incineraciones de vehículos, acciones que afectaron la movilidad y generaron pérdidas económicas en la subregión.

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También figura en una investigación por homicidio

El capturado también es investigado por el homicidio del ciudadano venezolano Luis Ángel López, ocurrido en septiembre de 2023 en Caucasia.

De acuerdo con las indagaciones, ese crimen estaría relacionado con disputas por el control de rutas utilizadas para actividades asociadas al narcotráfico.

Las autoridades también lo señalan de dirigir el cobro de extorsiones a comerciantes, transportadores y mineros del Bajo Cauca. Esos recursos, presuntamente, eran utilizados para financiar la compra de armamento, equipos logísticos, vehículos y lanchas para la organización.

#EsNoticia | En el marco de la #OperaciónAgamenón, la @PoliciaColombia en coordinación con @FiscaliaCol capturaron en el corregimiento Jardín de Tamana de Cáceres #Antioquia a alias ‘Carlos Way’”, presunto cabecilla de la subestructura criminal “Yeison Leudo Chaverra” de las AGC. pic.twitter.com/B035i2nA6P — Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (@DIJINPolicia) July 17, 2026

Analizarán los celulares incautados

Durante el operativo fueron incautados tres teléfonos celulares de alta gama, que ahora serán sometidos a análisis forense para obtener información que permita fortalecer las investigaciones e identificar posibles redes de apoyo de la estructura criminal.

Asimismo, las autoridades sostienen que alias ‘Carlos Way’ estaría involucrado en el reclutamiento forzado de jóvenes, quienes, según la investigación, eran obligados a integrar la organización mediante amenazas contra ellos y sus familias.

Siguen los operativos en Antioquia

La captura hace parte de las acciones que vienen adelantando las autoridades para afectar la capacidad operativa del Clan del Golfo en Antioquia.

Este resultado se suma a la reciente captura de alias ‘Pablo’, señalado como presunto cabecilla de zona y jefe de sicarios de la subestructura Uldar Cardona Rueda, en un operativo realizado por tropas del Batallón de Selva No. 57 de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Sijín de la Policía, en el municipio de El Bagre.

Según las autoridades, estas operaciones buscan debilitar la estructura armada y las fuentes de financiación de esta organización criminal, señalada de cometer delitos como extorsión, narcotráfico y homicidios en distintas regiones del país.