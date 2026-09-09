Resumen: Un accidente entre un bus escolar y una volqueta en una vía rural de Morroa, Sucre, dejó dos personas muertas y más de 30 heridas. La mayoría de los afectados eran estudiantes de la Institución Educativa Cristóbal Colón, quienes fueron trasladados a centros médicos de Morroa, Corozal y Sincelejo. Las autoridades investigan las causas del siniestro, mientras una posible falla en los frenos figura como hipótesis preliminar. Un accidente entre un bus escolar y una volqueta en una vía rural de Morroa, Sucre, dejó dos personas muertas y más de 30 heridas. La mayoría de los afectados eran estudiantes de la Institución Educativa Cristóbal Colón, quienes fueron trasladados a centros médicos de Morroa, Corozal y Sincelejo. Las autoridades investigan las causas del siniestro, mientras una posible falla en los frenos figura como hipótesis preliminar.

¡Tragedia en Sucre! Bus escolar chocó contra una volqueta: hay dos muertos y más de 30 heridos

Un accidente de tránsito ocurrido después de las 12:30 del mediodía de este miércoles 9 de septiembre dejó dos personas muertas y más de 30 heridas en una vía rural de Morroa, Sucre. Entre las víctimas mortales se encuentran Edwin José Oliveros, de 48 años, conductor de un bus de servicio escolar, y una estudiante menor de edad.

El vehículo transportaba a 36 personas: 33 estudiantes, dos adultos y el conductor. Los alumnos pertenecían a la Institución Educativa Cristóbal Colón y se desplazaban entre la zona urbana de Morroa y los sectores rurales de La Peñata y El Yeso.

Según la información preliminar, el bus chocó contra una volqueta, causando graves daños en ambos automotores. Tras el impacto, habitantes de la zona acudieron al lugar para ayudar a los afectados y varios estudiantes fueron trasladados inicialmente en motocicletas hacia centros asistenciales.

Estudiantes fueron trasladados a varios centros médicos

Alrededor de 32 estudiantes resultaron lesionados, algunos de ellos con heridas de consideración. Debido al número de pacientes, 27 fueron remitidos a la Clínica Especializada La Concepción, en Sincelejo, mientras otros fueron atendidos en centros médicos de Morroa y Corozal.

Entre los afectados se encuentra la docente Ena Luz Barreto. La información disponible señala además que tres menores permanecen en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El conductor de la volqueta y cuatro estudiantes no resultaron heridos.

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Los pacientes fueron distribuidos entre el Centro de Salud de Morroa, la Clínica San José y el Hospital Las Mercedes, en Corozal, y la Clínica Especializada La Concepción, en Sincelejo.

Investigan qué provocó el accidente

La Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos municipal acudieron al sitio para atender la emergencia y adelantar las actuaciones correspondientes.

Una de las primeras hipótesis apunta a una posible falla en los frenos de alguno de los vehículos involucrados. Esta versión aún debe ser establecida mediante las investigaciones que adelanten las autoridades.

La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, llegó al Centro de Salud de Morroa para verificar la atención de los estudiantes y acompañar a sus familias.

“Hasta el momento se confirma el fallecimiento de dos personas, el conductor y una menor de 15 años. Todo nuestro equipo se encuentra acompañando y articulando la atención de las personas afectadas en clínicas y hospitales”, dijo la mandataria a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

García Montes también expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y agradeció a quienes ayudaron durante la emergencia.

El accidente se presentó mientras los estudiantes se movilizaban hacia las zonas rurales donde reciben sus clases. La sede educativa de El Yeso se encuentra a unos 10 kilómetros de Morroa, de acuerdo con la información suministrada.

Las autoridades avanzan en la investigación para determinar las circunstancias que provocaron la colisión entre el bus escolar y la volqueta.