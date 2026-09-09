Resumen: Un hombre señalado por habitantes de un sector de Pereira de estar relacionado con hurtos fue retenido y amarrado a un poste con cinta y vinipel. El hecho quedó registrado en video y comenzó a circular en redes sociales, donde generó opiniones divididas entre quienes respaldaron la reacción de la comunidad y quienes cuestionaron este tipo de acciones. El ciudadano fue identificado en las publicaciones como alias ‘El Zarco’, aunque no se conocieron detalles que permitieran confirmar su identidad ni las circunstancias exactas de la retención.

¡Con cinta y vinipel! Comunidad amarró a un poste a señalado ladrón en Pereira

Un hombre señalado por habitantes de un sector de Pereira de estar relacionado con hurtos terminó retenido y amarrado a un poste de luz por particulares. El momento quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales el 8 de septiembre de 2026.

En la grabación se observa al ciudadano inmovilizado contra la estructura y sujetado con cinta adhesiva y vinipel. Las publicaciones que difundieron las imágenes lo identificaron como alias ‘El Zarco’, aunque no se conocieron detalles sobre su identidad real.

El material generó una discusión entre usuarios de redes sociales por la manera en que fue manejada la situación. Mientras algunas personas respaldaron la intervención de los habitantes, otras cuestionaron que particulares asumieran este tipo de acciones y reclamaron la actuación de las autoridades.

Un video que generó distintas versiones

En algunas cuentas, lo ocurrido fue presentado como un episodio de “paloterapia”, expresión utilizada en redes sociales para referirse a acciones de castigo físico o retención ejecutadas por particulares contra personas señaladas de cometer delitos.

AMARRADO A UN POSTE | Atrapan a alias 'El Zarco' por presunto robo en Pereira 🇨🇴 Cansada de la inseguridad, la comunidad decidió inmovilizarlo con cinta en plena vía pública. Las imágenes reabren la polémica sobre la justicia por mano propia en el país. pic.twitter.com/nKTxb44sQj — 60 Segundos (@60segundosco) September 8, 2026

Sin embargo, las imágenes difundidas muestran al hombre amarrado al poste, pero no permiten establecer por sí mismas qué ocurrió antes de la grabación. Tampoco se conocieron detalles que permitan determinar si fue sorprendido durante un supuesto hurto, si existía una denuncia previa o qué elementos sustentaban los señalamientos realizados por habitantes del sector.

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La falta de estos datos no impidió que la publicación generara numerosas reacciones. Parte de los comentarios defendió la actuación de la comunidad y relacionó lo ocurrido con la percepción de inseguridad y con la respuesta de las autoridades frente a los hurtos.

Las reacciones también cuestionaron a las autoridades

Entre los mensajes publicados también aparecieron opiniones que plantearon que la comunidad termina tomando medidas por cuenta propia ante lo que algunos consideran falta de respuesta institucional.

Uno de los comentarios sostuvo que, cuando las autoridades se convierten en instrumentos de impunidad, “la gente” termina imponiendo lo que denominó “justicia divina”.

Las reacciones evidenciaron así posiciones enfrentadas: por un lado, quienes justificaron la retención como una respuesta frente a los hurtos y, por otro, quienes cuestionaron que la comunidad recurra a medidas de este tipo en lugar de acudir a las autoridades.

Hasta ahora, la información que acompaña el video no permite establecer si el hombre fue puesto posteriormente a disposición de la Policía ni si se inició algún procedimiento oficial relacionado con el caso.

Por el momento, el ciudadano aparece en las publicaciones bajo el alias de ‘El Zarco’ y como presunto responsable de hurtos en Pereira, pero no se han conocido elementos adicionales que permitan confirmar su identidad o determinar judicialmente su responsabilidad por los hechos que se le atribuyen.