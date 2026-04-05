Resumen: Una adolescente de 14 años murió tras ser arrastrada por una corriente mientras se bañaba en playas de San Juan de Urabá. Su cuerpo fue hallado horas después por la comunidad, luego de un operativo de búsqueda adelantado junto a organismos de socorro.

¡Tragedia en Semana Santa! Hallan sin vida a menor que desapareció en el mar de San Juan de Urabá

Una jornada recreativa en las playas del corregimiento de Uveros, en el municipio de San Juan de Urabá, terminó en tragedia luego de que una adolescente de 14 años fuera encontrada sin vida en la mañana de este domingo, tras haber desaparecido el día anterior mientras se bañaba en el mar.

De acuerdo con los reportes conocidos, la menor había ingresado al agua durante la tarde del sábado en compañía de otra joven. En medio de la actividad, una fuerte corriente la arrastró mar adentro, lo que provocó su desaparición y generó una rápida reacción de quienes se encontraban en la zona.

Búsqueda que se extendió por horas

La emergencia fue reportada de inmediato a los organismos de socorro, que junto con habitantes del sector iniciaron un operativo de búsqueda que se extendió por varias horas. Sin embargo, los esfuerzos iniciales no dieron resultado y la menor no pudo ser localizada durante la tarde ni la noche.

Fue hasta las primeras horas del domingo cuando residentes del corregimiento avistaron el cuerpo en el mar, a una corta distancia de la zona donde había sido vista por última vez. Posteriormente, fue llevado hasta la orilla y puesto a disposición de las autoridades para los procedimientos correspondientes.

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Según se conoció, la adolescente había llegado al lugar en un paseo junto a conocidos y familiares desde el municipio de Chigorodó. La situación ha causado conmoción tanto entre los habitantes de la subregión de Urabá como entre los visitantes que se encontraban en el sector turístico.

Llamado a la prevención en temporada alta

Las autoridades iniciaron el proceso de investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho, mientras que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses asumió la inspección técnica y los análisis que permitan determinar oficialmente la causa de la muerte.

En medio del caso, los organismos de gestión del riesgo reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar las precauciones en zonas de playa, especialmente en temporadas de alta afluencia como la Semana Santa. Entre las recomendaciones se insiste en no ingresar al mar en condiciones adversas, evitar nadar sin supervisión y acatar las indicaciones de salvavidas y autoridades locales.