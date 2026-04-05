¡Golpe al microtráfico en Turbo! Capturan a cinco presuntos integrantes de ‘Los Surtidores’

Resumen: En Turbo, Antioquia, fueron capturadas cinco personas señaladas de integrar el grupo “Los Surtidores”, dedicado al tráfico de drogas, al que le incautaron marihuana, cocaína y bazuco, y que tendría vínculos con el Clan del Golfo.

Las autoridades lograron la desarticulación de un grupo delincuencial dedicado al tráfico de estupefacientes en el municipio de Turbo, Antioquia. En el operativo fueron capturadas cinco personas por orden judicial, señaladas de integrar la estructura conocida como “Los Surtidores”.

De acuerdo con la investigación, los detenidos deberán responder por el delito de concierto para delinquir con fines de tráfico de drogas. Esta acción hace parte de las estrategias adelantadas por la Policía Nacional para contrarrestar el microtráfico en la subregión.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron varias sustancias ilícitas que, según indicaron, estaban destinadas a su comercialización. Entre lo decomisado se encuentran 65 cigarrillos de marihuana, 166 dosis de clorhidrato de cocaína y 1.400 gramos de bazuco.

Señalada cabecilla coordinaba distribución en zona urbana

Entre los capturados se destaca alias ‘Jhoselin’, quien, según las autoridades, tendría un rol clave dentro de la organización. De acuerdo con las investigaciones, sería la encargada de coordinar procesos como el almacenamiento, la dosificación y la distribución de los estupefacientes, especialmente en la zona rosa del municipio.

Las indagaciones también permitieron establecer que ‘Los Surtidores’ mantenían presuntos vínculos con la subestructura “Fernando Oquendo Estrada” del Clan del Golfo, lo que evidenciaría una conexión con redes criminales de mayor alcance en el país.

Impacto económico y judicialización

Las actividades ilícitas de este grupo generaban ingresos cercanos a los 100 millones de pesos mensuales, recursos que, según las autoridades, provenían de la venta de sustancias en distintos sectores de Turbo, afectando la seguridad y la convivencia ciudadana.

Tras su captura, los cinco implicados fueron presentados ante la autoridad competente, que les impuso medida de aseguramiento en centro penitenciario mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.

Con este resultado, la Policía Nacional continúa debilitando las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes en la región, en una ofensiva orientada a reducir la presencia de estas redes y su impacto en las comunidades.