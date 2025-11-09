¡Tragedia en San Cristóbal! Taxista presuntamente ebrio atropelló a once personas, entre ellas cuatro menores

Resumen: Un taxi fuera de control atropelló a once personas en el barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, Bogotá. Entre los heridos hay cuatro menores de edad, dos de ellos con trauma craneoencefálico y en condición crítica. El conductor, de 56 años, fue capturado en flagrancia tras confirmarse que conducía bajo los efectos del alcohol. El hecho desató conmoción entre los habitantes, que exigen mayor control a conductores en estado de embriaguez.

Una noche que parecía tranquila en el barrio La Sierra, al suroriente de Bogotá, terminó en tragedia. Un taxi que se desplazaba a alta velocidad perdió el control y atropelló a un grupo de peatones, dejando once personas heridas, entre ellas cuatro menores de edad, uno de apenas cuatro meses.

El hecho ocurrió el sábado 8 de noviembre en la localidad de San Cristóbal, cuando, según testigos, el conductor del vehículo impactó a varias personas que se encontraban a un costado de la vía antes de estrellarse contra una vivienda. El fuerte golpe provocó escenas de pánico y desesperación entre los vecinos, que salieron a auxiliar a las víctimas.

De inmediato, equipos de emergencia trasladaron a los heridos al Hospital de La Victoria y al Hospital Santa Clara, donde reciben atención médica. Según el parte oficial, los menores afectados tienen 4 meses, 7, 12 y 15 años. Dos de ellos permanecen en condición crítica debido a graves traumas craneoencefálicos y abdominales.

El conductor del taxi, un hombre de 56 años, fue capturado en el lugar de los hechos por la Policía Metropolitana de Bogotá. Los exámenes practicados confirmaron que conducía bajo los efectos del alcohol.

Videos de cámaras de seguridad muestran el momento exacto en que el vehículo avanza a toda velocidad por la calle y arrolla sin control a quienes transitaban por el lugar. Las imágenes, que ya circulan en redes sociales, evidencian la violencia del impacto.

Este tipo que iba borracho tiene que pagar! Once personas heridas y cuatro de ellas son niños que están graves! pic.twitter.com/IHQ4e3IRrD — Alejandra Uribe T. (@AlejaUribeT_) November 9, 2025

Las autoridades iniciaron una investigación para establecer las causas exactas del siniestro y determinar los cargos que enfrentará el responsable, quien podría ser procesado por lesiones personales y conducción bajo influencia de alcohol.