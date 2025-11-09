¡Operativos en Suba! Autoridades hallan menor escondido en local donde se ejercían actividades sexuales

Resumen: La Policía Nacional realizó operativos en Suba, encontrando tres menores de edad en establecimientos de licor (uno de ellos con actividades sexuales pagas), lo que provocó la suspensión inmediata de los locales y la activación de protocolos de protección. Las autoridades también hallaron licor adulterado y reiteraron la sanción por suministrar alcohol a menores, exhortando a la ciudadanía a denunciar a través de la Línea 123.

Durante un operativo realizado en la localidad de Suba, la Policía Nacional descubrió la presencia de tres menores de edad en establecimientos de consumo de licor, uno de ellos dentro de un lugar donde se prestaban actividades sexuales pagas.

Aunque el menor no participaba en dichas actividades, su ingreso a este tipo de sitios está prohibido por la ley. Como consecuencia, el establecimiento fue suspendido y se activaron los protocolos de restablecimiento de derechos del menor.

En otro punto de la localidad, dos adolescentes, una de ellas de quince años, fueron encontradas en un establecimiento donde se expendían bebidas alcohólicas. Al parecer, habían ingresado con documentación falsa. Tras la verificación de identidad, la Policía contactó a sus acudientes y activó los protocolos de protección correspondientes.

De acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, artículo 38, quien facilite o distribuya bebidas alcohólicas a menores puede recibir una multa tipo 4, equivalente en 2025 a $759.200. Además, si se evidencia negligencia grave en la protección de los menores, se pueden iniciar procesos que incluso conduzcan a la pérdida de la custodia.

Durante la misma megatoma, en el sector de Suba Rincón, las autoridades hallaron botellas de licor adulterado, lo que derivó en la suspensión temporal del establecimiento por nueve días.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar de manera inmediata cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes, o que afecte la convivencia, a través de la Línea 123. La denuncia oportuna es clave para proteger a la niñez y prevenir delitos en la ciudad.