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    ¡Tragedia en Salgar! Movimiento en masa habría provocado la caída de un microbús a un barranco

    De manera preliminar, se reportan al menos dos personas fallecidas y seis lesionadas tras el hecho ocurrido en la vía hacia Medellín.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Tragedia en Salgar! Movimiento en masa habría provocado la caída de un microbús a un barranco

    Resumen: Un microbús que cubría la ruta entre Salgar y Medellín habría sido alcanzado por un movimiento en masa mientras transitaba por el sector Las Peñas o La Peña. Tras el impacto, el vehículo terminó en una zona de difícil acceso. De manera preliminar, se reportan cuatro personas fallecidas y seis lesionadas, entre ellas el conductor, mientras los organismos de socorro atienden la emergencia y las autoridades verifican las circunstancias del hecho.

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    Un hecho de emergencia mantiene la atención de las autoridades y organismos de socorro en el municipio de Salgar, Antioquia, luego de que un vehículo de transporte público quedara involucrado en un incidente ocurrido en el sector conocido como Las Peñas o La Peña, sobre la vía que comunica esta población con Medellín.

    De acuerdo con los reportes preliminares conocidos hasta el momento, un movimiento en masa habría alcanzado el vehículo mientras transitaba por la zona. Tras el impacto, el automotor terminó fuera de la carretera y en una pendiente de difícil acceso, donde se concentraron las labores de atención.

    La información inicial apunta a que se trataría de un microbús que cubría la ruta entre Medellín y Salgar. Según uno de los reportes conocidos, el vehículo habría salido alrededor de las 12:30 del mediodía, aunque este dato aún hace parte de la información preliminar.

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    La emergencia deja, de manera preliminar, dos personas fallecidas y seis lesionadas. El balance está sujeto a verificación mientras avanzan las labores de rescate y la identificación de las personas involucradas.

    Entre las víctimas mortales estaría el conductor del vehículo, según la información conocida inicialmente. Por ahora, no se han entregado públicamente detalles sobre la identidad de las demás personas fallecidas o lesionadas.

    La información permanece en desarrollo y se espera un reporte oficial con el balance definitivo de víctimas y heridos.

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