Resumen: Un turista argentino de 26 años y su instructor murieron al estrellarse en un vuelo de ala delta en la playa de São Conrado, en Río de Janeiro. Las autoridades brasileñas investigan las causas del accidente, que quedó grabado en video y circula en redes como accidente de parapente.

¡Tragedia en Río de Janeiro! Murieron un turista argentino y su instructor en un vuelo de ala delta

Lo que iba a ser una de las experiencias más recordadas de unas vacaciones en Brasil terminó en tragedia. Un turista argentino de 26 años y el instructor que lo acompañaba murieron luego de que el ala delta en la que volaban se estrellara contra un muro en la playa de São Conrado, en Río de Janeiro. Aunque varios mensajes en redes lo presentaron como un accidente de parapente, los reportes de las autoridades y de los medios locales hablan de un vuelo en ala delta.

El hecho ocurrió el lunes 2 de noviembre y quedó registrado en video. En las últimas horas, las imágenes empezaron a circular y volvieron a poner sobre la mesa las preguntas sobre la seguridad de los vuelos recreativos en la zona sur de la ciudad.

Así habría ocurrido el accidente

Según lo que se conoce hasta ahora, el turista fue identificado como Adrián Guillermo Arismendi, oriundo de Puerto Deseado, en la provincia argentina de Santa Cruz. Había llegado a Río un día antes con un grupo de amigos y este era su primer vuelo. El instructor, Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45 años, era brasileño y trabajaba en un club de vuelo libre de la zona.

Ambos despegaron desde la rampa de Pedra Bonita, uno de los puntos más conocidos de Río para practicar deportes aéreos, y se dirigían a aterrizar en la playa de São Conrado. De acuerdo con el relato entregado a la Policía por un directivo del club, en la maniobra final el aparato hizo un giro a baja altura, se desplazó hacia un lado y terminó chocando contra una estructura junto al muro que separa el paseo costero de la arena.

Las grabaciones, tomadas por cámaras instaladas en el propio ala delta y por una cámara en la playa, muestran los segundos previos al impacto. En ellas se ve que el aparato se acerca al muro, gira hacia el mar y se inclina antes de que uno de sus extremos toque la arena.

🇧🇷 TRAGEDY IN BRAZIL: ARGENTINE TOURIST AND PARAGLIDING INSTRUCTOR FALL TO THEIR DEATHS Shocking footage captures the moment a paragliding accident claimed both lives https://t.co/z75b1VxXpb — BRICS + World (@BricsPlusWorld) November 4, 2026

Atención médica y primeras decisiones

Tras el choque, los dos ocupantes fueron atendidos por el Cuerpo de Bomberos y trasladados al Hospital Municipal Miguel Couto, en el barrio de Gávea. Allí llegaron en estado crítico y, pese a los esfuerzos del personal médico, no sobrevivieron.

Como medida inmediata, las actividades de vuelo libre en ese sector fueron suspendidas. El club de São Conrado mantiene cerradas sus operaciones por tiempo indefinido, mientras avanzan las investigaciones.

Qué investigan las autoridades

El caso quedó en manos de la comisaría 15 de la Policía Civil, con jurisdicción en Gávea. Los investigadores aseguraron el equipo usado en el vuelo para someterlo a peritajes técnicos, con el fin de establecer si hubo alguna falla, y están tomando declaraciones a testigos. Una de las hipótesis que se manejan apunta a una maniobra a baja altura durante la aproximación al aterrizaje, pero por ahora no hay una conclusión oficial.

Los reportes indican que el instructor tenía más de diez años de experiencia como piloto y que llevaba cerca de un año realizando vuelos con pasajeros en el club.

Cómo se regulan estos vuelos en Brasil

Según la información conocida tras el accidente, la actividad de ala delta y parapente en Brasil se rige por la reglamentación de aviación civil, que fija reglas para los equipos pero no exige certificación de los aparatos ni licencia para los pilotos. El control lo ejercen las asociaciones de vuelo libre de cada ciudad, y los vuelos requieren autorización del órgano que define los espacios aéreos. El Cuerpo de Bomberos informó que entre enero y octubre de este año atendió 16 emergencias relacionadas con vuelo libre en Río de Janeiro.

Los vuelos de bautismo, en los que un turista vuela por primera vez junto a un instructor, son muy populares en Río por las vistas de la costa. Quienes los practican firman un documento en el que asumen los riesgos de la actividad.

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En Colombia también se han registrado accidentes en este tipo de deportes. En septiembre, un ciudadano israelí murió en un accidente de parapente en San Félix, y en julio dos personas fallecieron tras caer de un parapente en el Cauca.

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Mientras la investigación avanza, las autoridades brasileñas no han informado todavía las causas del accidente. La Cancillería argentina tampoco ha detallado públicamente la asistencia que brindará a la familia del joven turista.