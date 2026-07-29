¡Tragedia en el aire! Dos personas murieron tras caer de un parapente en el Cauca

Resumen: Dos personas murieron tras sufrir un accidente de parapente en el Cauca. Las autoridades investigan qué provocó la caída de la aeronave.

Un accidente de parapente dejó dos personas muertas en la tarde de este miércoles 29 de julio en el departamento del Cauca. Las víctimas, un hombre y una mujer, se desplazaban entre los municipios de Piendamó y Silvia cuando, por causas que aún son materia de investigación, la aeronave perdió estabilidad y terminó precipitándose.

De acuerdo con la información preliminar, habitantes del sector acudieron rápidamente al lugar del accidente para auxiliar a los ocupantes del parapente y trasladarlos a centros asistenciales cercanos. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas sufridas durante la caída, ambos fallecieron poco después de su ingreso.

Lea también: ¡Misterio en París! Investigan la repentina muerte del famoso DJ Kavinsky, creador de ‘Nightcall’

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las dos personas fallecidas ni las causas del accidente de parapente. Entre las hipótesis que serán analizadas se encuentran una posible falla mecánica, las condiciones climáticas o un error durante el vuelo, aunque ninguna ha sido confirmada oficialmente.

Los cuerpos serán trasladados a las instalaciones de Medicina Legal, donde se adelantarán los procedimientos forenses correspondientes. Entretanto, los organismos competentes continúan recopilando información y evidencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente de parapente, un hecho que ha causado conmoción entre los habitantes de esta zona del Cauca.

Más noticias de Colombia