Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Tragedia en el aire! Dos personas murieron tras caer de un parapente en el Cauca

    Un accidente de parapente terminó en tragedia en el Cauca. Un hombre y una mujer perdieron la vida luego de caer mientras sobrevolaban la zona.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Tragedia en el aire! Dos personas murieron tras caer de un parapente en el Cauca
    Foto de cortesía.
    ¡Tragedia en el aire! Dos personas murieron tras caer de un parapente en el Cauca

    Resumen: Dos personas murieron tras sufrir un accidente de parapente en el Cauca. Las autoridades investigan qué provocó la caída de la aeronave.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Un accidente de parapente dejó dos personas muertas en la tarde de este miércoles 29 de julio en el departamento del Cauca. Las víctimas, un hombre y una mujer, se desplazaban entre los municipios de Piendamó y Silvia cuando, por causas que aún son materia de investigación, la aeronave perdió estabilidad y terminó precipitándose.

    De acuerdo con la información preliminar, habitantes del sector acudieron rápidamente al lugar del accidente para auxiliar a los ocupantes del parapente y trasladarlos a centros asistenciales cercanos. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas sufridas durante la caída, ambos fallecieron poco después de su ingreso.

    Lea también: ¡Misterio en París! Investigan la repentina muerte del famoso DJ Kavinsky, creador de ‘Nightcall’

    Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las dos personas fallecidas ni las causas del accidente de parapente. Entre las hipótesis que serán analizadas se encuentran una posible falla mecánica, las condiciones climáticas o un error durante el vuelo, aunque ninguna ha sido confirmada oficialmente.

    Los cuerpos serán trasladados a las instalaciones de Medicina Legal, donde se adelantarán los procedimientos forenses correspondientes. Entretanto, los organismos competentes continúan recopilando información y evidencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente de parapente, un hecho que ha causado conmoción entre los habitantes de esta zona del Cauca.

    Más noticias de Colombia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.